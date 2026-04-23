Orlegi cierra la venta de Atlas al dueño de Duro Felguera: "Continuará su evolución bajo el liderazgo de Bejos"

La Asamblea General de la Federación Mexicana de Fútbol (FMF) aprobó este jueves la operación de venta del Atlas FC, uno de los tres clubes del Grupo Orlegi —propietario también del Real Sporting de Gijón y de Santos Laguna—, en una operación millonaria de gran calado que llevará el club a manos de PRODI, grupo propiedad del empresario mexicano José Miguel Bejos, dueño precisamente de Duro Felguera. La compañía asturiana, con histórica implantación en Gijón, atraviesa actualmente una etapa en la que busca reforzar su estabilidad y encauzar su situación financiera, en un contexto en el que esta operación, por su dimensión económica, adquiere una relevancia añadida. La transacción, sostienen fuentes del Grupo Orlegi, queda ahora pendiente de la autorización de la Comisión Nacional Antimonopolio.

Según explicó el Grupo Orlegi en una nota de prensa, la operación responde a la voluntad de “consolidar la estabilidad institucional del Club (Atlas)” y “asegurar la continuidad de un proyecto deportivo integral de largo plazo, sustentable y orientado a fortalecer su desempeño competitivo y su desarrollo estructural”.

En ese mismo comunicado, la entidad subraya que durante su gestión se llevó a cabo “un proceso de transformación integral de Atlas FC en los ámbitos deportivo, institucional y financiero”, destacando “la obtención de un Bicampeonato de Liga MX —tras más de siete décadas sin títulos—”, así como “el desarrollo de infraestructura de alto rendimiento de referencia en la región” con la construcción de la Academia AGA y “la consolidación de sus procesos de formación de talento, estructuras profesionales, estabilidad operativa y fundamento para crecimiento sostenido”.

“Este proceso se condujo bajo criterios de diligencia, orden y transparencia, garantizando que la nueva propiedad cuente con las capacidades necesarias para dar continuidad al proyecto institucional y potenciar el desarrollo futuro de Atlas FC”, afirmó el presidente del consejo de administración del Grupo Orlegi y del Sporting de Gijón, Alejandro Irarragorri. Asimismo, Irarragorri ensalzó al nuevo dueño de Atlas y destacó su solvencia como empresario exitoso: “Confiamos en que, bajo el liderazgo de José Miguel Bejos y su equipo, el club continuará su evolución, en beneficio de su afición, de Jalisco y del fútbol mexicano”.

La operación supone también un movimiento estratégico dentro del Grupo Orlegi, que tras la venta del Atlas quedará con Santos Laguna y el Sporting de Gijón como sus dos únicos clubes, lo que obligará seguro a una revisión de la organización. El Atlas, uno de los pilares del proyecto en los últimos años, fue también el escenario en el que José Riestra, actual presidente ejecutivo del Sporting de Gijón, se consolidó como una de las figuras más relevantes dentro de la organización, reforzando su peso en la toma de decisiones del grupo.

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Comunicado del Grupo Prodi

El Grupo PRODI anunció que alcanzó un acuerdo para avanzar en la adquisición de Atlas FC, operación que aún está sujeta a la aprobación de la Federación Mexicana de Futbol y de la Comisión Nacional Antimonopolio. La compañía aseguró que mantendrá “un esquema de transición ordenado” y que el club “operará con normalidad”, al tiempo que reafirmó su compromiso “con la afición rojinegra, con el estado de Jalisco y con la ciudad de Guadalajara”. Bajo la premisa de construir el proyecto “para la Fiel, por la Fiel y con la Fiel”, Grupo PRODI garantizó que el equipo seguirá en Guadalajara y trabajará en “consolidar un proyecto deportivo sólido” con una transformación integral en infraestructura y gestión. Asimismo, destacó su experiencia en el ámbito deportivo y agradeció el acompañamiento institucional en el proceso, subrayando que, una vez completadas las autorizaciones, presentará un plan integral con objetivos deportivos, sociales y estructurales, en una etapa que, aseguran, marcará “una nueva época para el Atlas FC en el fútbol nacional”.