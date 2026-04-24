Borja Jiménez cataloga de "final" la visita a Córdoba: "Necesitamos sumar de tres"

Borja Jiménez compareció este viernes en sala de prensa en Mareo en la previa del encuentro que el Sporting de Gijón disputa este domingo (14 horas) en Córdoba. El entrenador del Sporting de Gijón ha admitido que el partido es ya “una final” ante la falta de margen, donde su equipo necesita ganar para todavía aspirar a clasificarse a puestos de play-off.

Las declaraciones

Una final. “Vamos con la sensación de que es una final, necesitamos los tres puntos. Estamos en una situación que nos exige sumar de tres. Si a falta de cinco jornadas quedas a nueve puntos, es muy utópico pensar que no van a hacer cinco puntos el resto”.

Importancia del partido. “Es el mejor rival posible porque es el que tenemos. Para nosotros es un partido trascendental. Quedan seis finales. Buscamos que la semana que viene estemos en esta misma rueda de prensa con energía y sensación de que todavía podemos. Necesitamos ganar. Sabemos que va a ser un partido diferente al del Cádiz. Jugamos fuera de casa y ellos son un equipo vertical. Tenemos ganas de que llegue el partido”.

Dificultad fuera de casa. “Perdimos en Santander y merecimos ganar, perdimos en Burgos y no lo merecimos. También en Las Palmas y Andorra. Necesitamos rematar los partidos que estamos haciendo fuera de casa. Pero no distan mucho de los partidos en casa. El equipo fuera de casa se está mostrando sólido. No acompañan los resultados, pero sí el juego”.

Horario. “Prefiero las 14 horas que a las 16 horas. Nos vamos a encontrar calor por las fechas en Andalucía a estas horas. Pero a jugar y a ganar (risas)”.

Partido a tumba abierta. “Empatar solo nos permitiría hacer 68. El play-off este año va a ser caro. No podemos especular. Ni unos ni otros. Se necesita ganar. Estamos muy lejos los dos equipos, a 8 y 9 puntos. Ambos necesitamos ganar”.

Gelabert, Otero y Dubasin. “Al final, ante el Cádiz estuvieron los tres mejor que en Burgos y partidos anteriores, pero dependía del acierto. Nunca he puesto en duda el compromiso y el acierto de los jugadores. Tenemos otros ocho jugadores que tienen que hacer las cosas para que ellos puedan sobresalir. Son nuestros atacantes y son los que deben marcar las diferencias”.

Ausencia de Corredera. “Nos queda el entrenamiento de mañana, pero tanto Bernal como Manu Rodríguez nos dan cosas parecidas. Corredera tiene mucho peso en el equipo”.

Justin Smith: “Tiene contrato en el Espanyol y pertenece a ese club. Con la lesión de Manu volvió a entrar en el once. Es verdad que a nivel defensivo hemos dado un salto con su entrada y a nivel de posicionamiento va haciendo mejores cosas. Cada vez tiene que hacer más. No hay ninguna duda de que es uno de los jugadores que está en un buen momento. Ponemos en valor los últimos tres o cuatro partidos”.

Dubasin. “No escuché las declaraciones de Duba sobre su futuro”.

Brian Oliván. “Ha tenido unas molestias y valoraremos. Tenemos a Diego y Pablo en esa posición, que pueden jugar”.

Mata. “No sé si estará en la convocatoria. Ayer tuvo un golpe muy fuerte y no sabemos si estará disponible”.

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Andrés Cuenca. “Intuyo que para él es un partido especial. En su debut tuvo la mala suerte de lesionarse y el otro día hicimos el cambio. Cuando le incorporamos sabíamos que nos iba a aportar. Vuelve a su casa y esperamos que el domingo pueda hacer un partido como el del Cádiz”.