Dos jugadores del Sporting entre algodones para Córdoba: así está la situación del parte médico
El lateral y el pivote tienen problemas físicos y se probarán hoy para el partido en El Arcángel
El canterano Diego Matabuena y el lateral izquierdo Brian Oliván son serias dudas para el partido que el Sporting de Gijón disputa este domingo en El Arcángel de Córdoba (14.00 horas). Ambos jugadores arrastran problemas físicos y su presencia en la convocatoria queda pendiente de evolución. El cuerpo técnico rojiblanco valorará junto a los servicios médicos la situación de ambos en el entrenamiento de este sábado en Mareo, el último antes del desplazamiento, aunque a estas alturas parece complicado que puedan estar disponibles. En caso de viajar, tampoco se espera que puedan tener minutos, ya que la idea es no asumir riesgos.
En el caso de Diego Matabuena, el centrocampista se torció el tobillo en el entrenamiento del viernes, un nuevo contratiempo en una temporada marcada por la mala suerte. El canterano cuenta con la confianza del cuerpo técnico, pero aún no ha logrado entrar en una convocatoria del primer equipo. Primero, por una sanción acumulada en el Sporting Atlético que le cerró esa puerta en un momento clave, y ahora por este percance físico. Por su parte, Brian Oliván arrastra molestias físicas que han condicionado su trabajo en los últimos días. Su situación invita a la prudencia y todo apunta a que el equipo técnico optará por no forzarle.
De confirmarse su ausencia, lo normal es que Diego Sánchez, habitual en el eje de la zaga, vuelva a ocupar el lateral izquierdo, una posición en la que ya ha actuado esta temporada. También está la opción de Pablo García, pero esta opción ya es más remota.
Suscríbete para seguir leyendo
- Multado con 200 euros un motorista que se detiene ante un semáforo en rojo, se incorpora cuando se pone en verde a la velocidad adecuada: la Guardia Civil extrema la vigilancia en el elemento de seguridad
- Pesadilla en la carretera para llegar a Gijón y Avilés: ocho horas de atasco kilométrico en la 'Y' tras arder un camión con bombonas
- Mañana se esperan colas kilométricas en Lidl para conseguir la maleta de viaje todoterreno más barata del mercado: por 26,99 euros y 70 litros de capacidad
- El abogado del juicio contra el narco 'Matador' apuñalado en Oviedo necesitó una transfusión: el arma estaba en su despacho y no pudo aclarar lo ocurrido antes de ser intubado
- Un conductor circula a 115 kilómetros por hora por autovía y la cámara le multa por no llevar el elemento de seguridad obligatorio dentro del coche: la Guardia Civil extrema la vigilancia
- ¿Se pueden adoptar los perros rescatados del criadero ilegal de Gijón?: esto es lo que dice el Ayuntamiento
- La historia de David y su toro bravo 'Rayo': vinieron de Madrid a Asturias y ahora el Principado se lo quiere incautar tras varias quejas
- El cartel de San Mateo en Oviedo suma nuevos grupos para actuar en las fiestas: la 'Orquesta Mondragón' y 'Amistades Peligrosas