Justin Smith sostiene al Sporting y se gana a Borja Jiménez: estas son las intenciones del club rojiblanco para el futuro proyecto

"A nivel defensivo hemos dado un salto con su entrada y cada vez hace mejores cosas con su posicionamiento, pero todavía tiene que crecer más a través del pase, de su juego en corto y en largo, y relacionarse mejor. Estamos muy contentos con su rendimiento actual, está en un buen momento", ponderó ayer en sala de prensa Borja Jiménez a Justin Smith, todo un ejemplo de resiliencia y superación.

Smith ha pasado de ser el último de la fila para Borja Jiménez —suplente durante más de tres meses de competición— a erigirse ahora como el líder del centro del campo ante la visita del Sporting de Gijón al Nuevo Arcángel, frente al Córdoba, debido a la sanción de Álex Corredera y las lesiones de Nacho Martín y Mamadou Loum. Muy creyente y convencido de que el esfuerzo siempre tiene recompensa, jamás se ha dado por vencido ni puso nunca una mala cara cuando el cuerpo técnico apostó ante la lesión de Loum por Manu Rodríguez, un chico del filial

Cuando cayó lesionado el mediocentro gallego, Borja Jiménez recurrió a él. Y el franco-canadiense ha demostrado estar más que preparado y ha aportado un punto de músculo a la medular (gana el 58% de los duelos aéreos y el 53% de los totales).

A la chita callando y a base de rendimiento, Smith se ha ganado la confianza de Borja, un técnico que prioriza el orden frente al músculo y que aprecia antes a otro perfil de centrocampistas. La fortaleza física del mediocentro del Espanyol, se, de 23 años, y, sobre todo, su disciplina para escuchar consejos han cambiado la opinión del técnico abulense, que también ha demostrado mano izquierda para dar protagonismo a un futbolista que no estaba entre sus favoritos. Smith ha sido titular en los últimos cuatro partidos del equipo gijonés en competición regular (dos victorias y dos derrotas), en los que ha aportado equilibrio (cuatro goles encajados del equipo y tres de ellos fueron en el encuentro en El Sardinero). Mañana, si no hay un cambio de criterio, Manu Rodríguez y Justin Smith formarán el centro del campo rojiblanco en Córdoba.

Como informó LA NUEVA ESPAÑA el pasado 14 de abril, el Sporting de Gijón busca un "6" —tras caerse la opción de Sergio Álvarez, que renovó por dos temporadas con el Eibar ante la falta de una oferta formal del club rojiblanco— para el futuro proyecto, y en Mareo quieren seguir contando con Justin Smith. Los responsables deportivos están plenamente convencidos del nivel del franco-canadiense y seguros de que subirá aún más su rendimiento en su segunda temporada en el fútbol profesional. Además, no se descarta fichar a otro centrocampista más –además de esta operación, que es prioritaria pero difícil

Pero la operación presenta muchas dificultades y, de momento, está por ver. Smith tiene contrato con el RCD Espanyol hasta 2027, por lo que debería renovar antes de salir cedido. Además, la planificación deportiva del club catalán está en ‘stand by’ tras la grave indisposición que sufrió Fran Garagarza, y ante la incertidumbre que aún rodea la situación del primer equipo (el Espanyol todavía no ha definido su planificación).

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El contexto para que siga Justin Smith en Gijón es complejo, ya que el mediocentro tiene mercado y varios clubes están al acecho. Pero los responsables deportivos rojiblancos están convencidos de que la apuesta merece la pena.