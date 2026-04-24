El Sporting de Gijón busca llenar El Molinón ante el Ceuta: esta es la oferta

El Sporting de Gijón ha lanzado una promoción especial de venta de entradas ‘2x1’ de cara al partido frente a la AD Ceuta en El Molinón, correspondiente a la jornada 38 de LaLiga Hypermotion (domingo 3 de mayo, 16:15 horas). Según reza el comunicado del club rojiblanco, la promoción estará dirigida inicialmente a sus abonados y se aplicará exclusivamente a localidades de categoría adulto, siendo “obligatoria la compra de dos entradas para beneficiarse del descuento”. Además, cada operación permitirá adquirir un máximo de dos localidades y el cupo total será de 2.000 entradas.

El Sporting explica que sus abonados dispondrán de un periodo exclusivo de compra anticipada desde este viernes 24 de abril hasta el martes 28 a las 09:30 horas, con precios que parten desde los 11 euros. Las entradas podrán adquirirse tanto a través de los canales online del club como en las taquillas de El Molinón.Asimismo, la entidad indica que los abonados podrán solicitar “el descuento equivalente al precio del suplemento de la jornada 32” enviando un correo electrónico o acudiendo presencialmente a la Oficina de Abonados.

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En caso de que queden localidades disponibles, el público en general podrá acceder a la promoción entre el 28 de abril a las 09:30 horas y el 30 de abril a la misma hora. Por último, el club también ha detallado el horario de apertura de las taquillas en los días previos al encuentro, mientras que el día de partido abrirán desde las 11:00 horas hasta el inicio del choque. Además, el Sporting recuerda que sus abonados accederán al estadio con el carné de la temporada 2025/26.