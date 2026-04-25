El análisis sobre el rival del Sporting de Josu Uribe: El Córdoba, un equipo muy reconocible

Jornada 37 de La Liga Hypermotion que lleva al Real Sporting de Gijón a visitar en El Arcángel al Córdoba CF intentando apurar las escasas opciones que aún le quedan para llegar a una de esas ansiadas seis primeras plazas, pero mientras hay vida hay esperanza, amigos.

Un equipo andaluz que ha tenido que recomponerse y sufrir mucho fuera del fútbol profesional para recuperar su status futbolístico. Un equipo con historia, masa social y ciudad para pelear cosas bonitas en nuestro fútbol. Un asturiano como Iván Ania consiguió el hito de devolverlo al fútbol profesional y crear las bases de un proyecto sólido y ambicioso, un técnico muy metódico que ha sacado mucho rendimiento a sus proyectos siempre y con una fuerte personalidad que ya tenía de jugador. Hay una cosa que me encanta de Ania y es que va a muerte con sus ideas y cree firmemente en lo que hace, tiene una fuerza mental que le hace estar muy seguro en su método y en su trabajo y eso para un técnico es muy importante.

La semana pasada analizamos al Cádiz de Sergio González. Después de un montón de derrotas nunca dio continuidad a sus ideas cambiando de dibujos y de jugadores permanentemente, buscando darle la vuelta a la dinámica de resultados y olvidándose del camino para cambiarlos. Eso le ha costado el puesto de trabajo. Cosas de fútbol, amigos. El Córdoba, después de muchos meses con una enorme regularidad en sus resultados y rendimiento, entró en barrena con siete derrotas consecutivas que incluso hicieron dudar de la valía del buen técnico asturiano en una plaza mediática tan exigente como es Córdoba. Con un mensaje claro mantuvo la calma y eligió recuperar las señas de identidad que el equipo tuvo en estas temporadas y que tanto éxito le dieron. Nunca hizo dudar a sus futbolistas de que el camino correcto era el de siempre y las victorias volvieron a llegar.

En el fútbol la lógica es lo más ilógico en muchos momentos de una temporada e Iván Ania optó por insistir en lo que tanto éxito le dio al equipo durante mucho tiempo. El Córdoba es un equipo valiente y atrevido en su propuesta, un equipo que le gusta manejar los ritmos de partido y el control del juego, un equipo con mucha personalidad. Con un sistema base de juego 1-4-3-3, prioriza en fase ofensiva una buena salida del balón desde su zona defensiva para complementarla con tres buenos centrocampistas que sean capaces de darle criterio al fútbol del equipo junto a tres delanteros capaces de desequilibrar y correr los espacios que deja el rival.

Un equipo que defensivamente está más cómodo presionando alto y tras perdida de balón que metiéndose cerca de su área a defender donde tiene más problemas, un equipo valiente con y sin la posesión de la pelota. Un equipo como el rojiblanco que la falta de contundencia tanto defensiva como ofensiva le ha privado de tener más puntos, pero que nunca renuncia ni a su identidad ni a su modelo de juego. Iker Álvarez ha recuperado la titularidad bajo los palos junto a una defensa zonal donde se prioriza una buena salida del balón con Albarrán y Vilarrasa en los laterales junto a centrales como Alves, Martín o Sintes con experiencia de sobra en el fútbol profesional. En el medio campo la confianza del míster es para una dupla muy equilibrada tanto en la faceta defensiva como ofensiva como son Requena e Isma Ruiz para complementarlos con un jugador más talentoso y ofensivo del perfil de Guardiola, Goyo, Zidane o Dalisson. En la parte de arriba jugadores muy verticales por fuera como Carracedo, Medina y Jacobo con calidad y velocidad para acelerar el juego del equipo y transformar el juego de posesión en una aceleración que castigue al rival. En la posición de punta referencia la figura de Adrián Fuentes, su máximo realizador con 12 dianas, y un jugador con muy buenos movimientos en esas zonas finales que le hacen muy peligroso tanto individual como colectivamente.

Solo tres incorporaciones en el mercado invernal como el lateral derecho Trillo (Real Valladolid) y el centrocampista ofensivo Goti (Real Sociedad) junto al delantero leones procedente del fútbol polaco Diego Percan. Se puede ver un bonito partido el domingo en El Arcángel con dos equipos muy parecidos en propuestas e intenciones, muy parecidos en que les gusta ser protagonistas del juego y mandar sobre el rival. Dos equipos que su falta de contundencia en las dos áreas les ha impedido transferir sus buenas propuestas en más puntos, una contundencia que les ha impedido pelear más arriba en la tabla, pero dos equipos que cuando proponen y salen a por el partido bien valen el precio de una entrada.

Los rojiblancos, a pelear sus últimas opciones de luchar por el ansiado ascenso con una baja importante como es la de Álex Corredera, pero con su tridente a tope. Cuando tienen el día te pueden meter en muchos problemas. Enfrente un Córdoba CF irregular y que te podrá gustar más o menos su valiente propuesta, que podrá ganar o perder, podrá hacer un gran partido o ser superado por su rival... pero un Córdoba muy reconocible en su propuesta en los buenos y en los malos momentos que te da tanto el partido como el fútbol. Cosas del fútbol, amigos.