El Arcángel, la última parada hacia el play-off para el Sporting

Se aferra el Sporting a la vida como quien sabe que ya no tiene nada que perder. Han sido tantas las veces en que se ha dado al equipo por muerto que ahora afronta el viaje a Córdoba con un paradójico optimismo. No es una cuestión de posibilidades –los rojiblancos todavía están a años luz del play-off–, pero hay victorias vitamínicas, como la lograda contra el Cádiz. El Arcángel dictará sentencia y responderá a la gran pregunta: ¿está todavía a tiempo el Sporting de aspirar al play-off o, en realidad, su candidatura para alcanzar la sexta plaza llega demasiado tarde?

El resultado que obtenga el equipo gijonés este domingo en Córdoba (14:00 horas, Movistar LaLiga) resolverá dudas y permitirá saber si en Mareo aún hay motivos para alargar la esperanza o si, por el contrario, el único incentivo para los últimos cinco partidos pasa por generar ingresos y planificar el siguiente proyecto, un asunto que no es menor. La sensación, sin embargo, es que ahora mismo solo creen en las opciones del equipo los propios jugadores y el entrenador, muy pocos más.

A nivel interno, y especialmente Borja Jiménez, se han obstinado desde la reciente victoria ante el Cádiz en catalogar el encuentro en Córdoba como una final. Hasta el pitido final en El Arcángel, en el club se resisten a dar por finiquitada una campaña mediocre en la que el equipo ha mostrado constantemente síntomas de fragilidad en ambas áreas y ha parecido estar cogido con pinzas, obligado siempre a rozar la perfección para sacar adelante los partidos.

El Arcángel, la última parada para el play-off

Con el termómetro rondando los treinta grados a la hora del partido, cualquier resultado que no sea una victoria dejará al Sporting sin red. Las matemáticas aún permiten a los rojiblancos alcanzar la sexta plaza, pero pensar en esa remontada parece una utopía, como reconoció en la víspera Borja Jiménez. El técnico abulense abandera el discurso del optimismo y solo dudó tras el varapalo en El Plantío. La mejoría del equipo en este último tramo y, sobre todo, del tridente ofensivo (Gaspar, Dubasin y Otero) en el último duelo ante el Cádiz son, sin duda, el principal argumento al que se agarra la plantilla para intentar asaltar El Arcángel.

Enfrente estará un Córdoba de nuevo recuperado –tres victorias seguidas– y muy bien dirigido por Iván Ania. El técnico ovetense ha enderezado el rumbo de su equipo, que también aspira a superar al Sporting para apurar sus remotas opciones de play-off. El partido, por todo ello, será a cara de perro. Un empate a estas alturas ya tiene escaso valor.

Borja Jiménez no podrá repetir once y se verá obligado a renovar la medular tras la sanción de Corredera, que acumula diez cartulinas. Manu Rodríguez apunta a regresar al centro del campo para acompañar a Justin Smith en una sala de máquinas inédita. Por otro lado, está la duda de Brian Oliván, que ha llegado entre algodones, aunque se ha esforzado por estar disponible. El técnico se plantea situar en el lateral a Diego Sánchez, consciente de que quiere mantener a Cuenca y a Pablo Vázquez en el centro de la zaga.

Noticias relacionadas

El de Adamuz vivirá, además, un partido muy especial al regresar a su tierra y enfrentarse al equipo en el que se formó en categorías inferiores. Por su parte, el juvenil Diego Matabuena también ha entrado en la convocatoria y se estrena de este modo en una lista con el primer equipo.