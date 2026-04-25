El Sporting Femenino despide la temporada con victoria en Abegondo

El primer equipo del Sporting Femenino despidió la temporada de la mejor forma posible. El conjunto rojiblanco, con los objetivos ya cumplidos, consiguió los tres puntos ante el Deportivo Abanca B (1-2) en la jornada 26 en Segunda Federación, cerrando el curso en la séptima posición de la tabla, once puntos por encima del descenso.

Las rojiblancas se adelantaron en el Dépor Training Center antes de la media hora de juego gracias al tanto de Nuria Cueto y se fueron con ventaja al descanso. Tras el paso por los vestuarios y después de realizar varias modificaciones en el equipo, Lucía Granda amplió la diferencia a falta de 10 minutos para el final. Parecía que el equipo dirigido por Chus Viña ya tenía el encuentro controlado, pero un tanto de Karla en el 87’ volvió a meter a las gallegas en el partido, aunque finalmente pese a su insistencia se fueron de vacío.

Noticias relacionadas

El Sporting cierra así una temporada que, desde Mareo, se considera positiva viendo las circunstancias. Hasta tres entrenadores por el camino tuvieron las rojiblancas, que supieron sobreponerse a tantos cambios para finalizar cómodamente la temporada en Segunda Federación. En la próxima temporada, en la que habrá de nuevo derbi asturiano tras el descenso del Oviedo, el club buscará dar un paso más y tratará de luchar por el ascenso a Primera Federación, la segunda categoría más alta del fútbol nacional femenino, donde ya no hay ningún conjunto asturiano.