Bocadillos, 23 grados y 1.600 kilómetros en coche: la hermandad rojiblanca que se cocinó en Córdoba

El desplazamiento del Sporting de Gijón a Córdoba dejó una previa marcada por la convivencia entre aficiones en un contexto exigente, con el partido fijado a las 14:00 horas, más de 23 grados y sensación de sofoco en pleno mediodía. En la calle Periodista Antonio Rodríguez Mesa, la Peña La Leyenda de Córdoba recibió a los aficionados rojiblancos, en especial a la Peña Sentimiento Rojiblanco, la más numerosa del desplazamiento desde Asturias, que se ha pegado 1.600 kilómetros en coche en apenas dos días para acompañar al equipo, prácticamente sin dormir, en una auténtica paliza.

El local, con aire de museo y lleno de recuerdos del Córdoba CF, se convirtió en punto de encuentro entre seguidores de ambos equipos. La iniciativa partió de la peña cordobesa, cuyo presidente, Pakitazo Ruiz, explicaba: “Se han portado muy bien. Les hemos hecho dieciocho bocadillos de lomo adobado y buscón. Les hemos dado granizada de limón. Han sido educados. Muy buena gente”. El gesto permitió a los aficionados del Sporting afrontar la espera antes del partido sin pasar tantas horas sin comer, en una jornada marcada por el calor.

Aficionados rojiblancos en Córdoba. / A. M.

Desde la expedición asturiana, Xuacu Rodríguez, presidente de la Peña Sentimiento Rojiblanco, destacaba la acogida: “La sede nos ha dejado flipando. Tiene el poso como la Regence (risas). Nos han recibido muy bien. Con partido a las 14 horas nos dijeron que nos hacían unos bocatas”. Pese a la paliza del viaje y las horas sin descanso, el ambiente entre los desplazados fue de cercanía y buen humor, con rostros de felicidad y amabilidad en todo momento, sin que se notara una pizca de cansancio. La jornada del grupo sportinguista incluyó además una visita a La Muela para conocer los orígenes de Andrés Cuenca, en otra de las paradas del desplazamiento, antes de seguir compartiendo tiempo con aficionados cordobeses en distintos puntos de la ciudad, ampliando ese ambiente de confraternización.

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El momento del intercambio de obsequios entre peñas. / A. M.

El encuentro en la peña dejó también un intercambio de obsequios, con un recuerdo por parte de los rojiblancos vinculado a Alberto García, con pasado en ambos clubes, y otro desde Córdoba con la imagen de la Mezquita-Catedral de Córdoba como símbolo de la ciudad. Todo ello en un desplazamiento largo, con muchos kilómetros por carretera, partido a mediodía y regreso a Asturias tras el encuentro, en una jornada de calor, bocadillos y buen ambiente entre dos aficiones.