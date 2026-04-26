Borja Jiménez hace autocrítica y aboga por mirar "hacia delante": los titulares de la rueda de prensa del entrenador del Sporting

Borja Jiménez no escondió la realidad tras la derrota del Sporting de Gijón en El Arcángel. El técnico rojiblanco asumió los problemas defensivos de su equipo, reconoció que el playoff es “casi imposible” y apeló al orgullo en el tramo final de temporada. El entrenador insistió en que el equipo compite, pero vuelve a penalizarse por su fragilidad atrás, una constante que se repite lejos de casa y que condiciona el rendimiento del conjunto gijonés.

Análisis del partido. “Entramos bien al partido, excepto la situación de Pablo, se ha defendido bien. Tuvimos el 0-2 en la ocasión de Dubasin y luego se lesiona Otero, y nos cuesta más, es uno de nuestros mejores futbolistas. Somos blandos atrás, es lo que se viene viendo fuera de casa y no estamos dando con la solución. Las cifras en defensa son muy malas”.

Opciones de play-off. “Quedan 15 puntos, será casi imposible el play- off. Tenemos que representar a este club en los próximos partidos y mirar hacia adelante”.

Problemas defensivos. “Hemos probado líneas de 4, de 5 atrás, cambiando nombres, hemos probado de todo… Se encajan goles con facilidad y no puede ser, más si cabe fuera de casa con un 0-1 a favor. Entiendo que la gente esté enfadada”.

Estado de Otero. “Otero tenía una molestia en la espalda y ha pedido el cambio, no sabemos más todavía”.

Planificación deportiva. “El análisis de los problemas del Sporting en octubre ya estaba claro, lo intentamos en el mercado de enero y lo vamos a intentar corregir ahora en el mercado de verano”.

Afición. “Es normal que la gente se enfade, debemos intentar que la afición esté orgullosa. Hay que ganar al Ceuta y el resto de partidos”.

Regularidad del equipo. “Nos duele no hacer antes los 50 puntos, nos cuesta ser competitivos. Los partidos se van escapando, te vas diluyendo en el partido y pierdes. Hoy hicimos una buena primera parte y una muy mala segunda parte”.

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Exigencia del club. “Hay 16 equipos que quieren subir, el Sporting debe ser uno de ellos, más allá de la realidad de cada uno, es normal que la gente quiera ascender”.