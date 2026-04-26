Habla el asturiano Iván Ania tras ganar al Sporting con el Córdoba: "Somos justos vencedores"

El Córdoba CF confirmó su gran momento con una remontada ante el Sporting de Gijón en El Arcángel (3-2), sumando su cuarta victoria consecutiva. El equipo de Iván Ania supo rehacerse tras un inicio complicado del Sporting: «Creo que entramos bien al partido, pero la primera vez casi que nos llegan al área, nos hacen el gol, tienen para hacer el 0-2… a partir de ahí somos capaces de tener el dominio, el control y hacemos el empate antes del descanso».

El técnico asturiano valoró la reacción de su equipo tras el golpe inicial y la superioridad posterior: «Eso nos da la tranquilidad de poder afrontar la segunda parte de otra manera. Creo que en la segunda parte fuimos superiores, hicimos dos goles, nos pusimos 3-1… creo que somos justos vencedores de este partido», apuntó, restando importancia al ajustado 3-2 final.

Además, incidió en el cambio de dinámica reciente: «La diferencia que veo entre una racha y otra es que antes el error nos penalizaba muchísimo y ahora mismo el error no nos está penalizando tanto», y añadió sobre el crecimiento del equipo: «La victoria de Cádiz fue fundamental para poder mantener esta racha».

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Sobre el bajón anterior, también dejó una reflexión en clave mental: «Yo le he dado muchas cuentas, buscando explicación a esa mala racha… creo que desde el punto de vista mental nos caemos en el momento que tenemos todo muy cerca», concluyó.