Habla el asturiano Iván Ania tras ganar al Sporting con el Córdoba: "Somos justos vencedores"
"En la segunda parte fuimos superiores", dice el entrenador del club andaluz
María Canales
El Córdoba CF confirmó su gran momento con una remontada ante el Sporting de Gijón en El Arcángel (3-2), sumando su cuarta victoria consecutiva. El equipo de Iván Ania supo rehacerse tras un inicio complicado del Sporting: «Creo que entramos bien al partido, pero la primera vez casi que nos llegan al área, nos hacen el gol, tienen para hacer el 0-2… a partir de ahí somos capaces de tener el dominio, el control y hacemos el empate antes del descanso».
El técnico asturiano valoró la reacción de su equipo tras el golpe inicial y la superioridad posterior: «Eso nos da la tranquilidad de poder afrontar la segunda parte de otra manera. Creo que en la segunda parte fuimos superiores, hicimos dos goles, nos pusimos 3-1… creo que somos justos vencedores de este partido», apuntó, restando importancia al ajustado 3-2 final.
Además, incidió en el cambio de dinámica reciente: «La diferencia que veo entre una racha y otra es que antes el error nos penalizaba muchísimo y ahora mismo el error no nos está penalizando tanto», y añadió sobre el crecimiento del equipo: «La victoria de Cádiz fue fundamental para poder mantener esta racha».
Sobre el bajón anterior, también dejó una reflexión en clave mental: «Yo le he dado muchas cuentas, buscando explicación a esa mala racha… creo que desde el punto de vista mental nos caemos en el momento que tenemos todo muy cerca», concluyó.
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