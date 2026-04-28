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Los datos de Joaquín y el homenaje que recibirá del Sporting ante el Ceuta: ¡cifra goleadora entre Quini y Ferrerro!

El futbolista con más partidos en la historia del club 646 será el próximo protagonista de los actos del 120 aniversario

Joaquín Alonso en El Molinón.

Joaquín Alonso en El Molinón. / Marcos León / LNE

Ángel Cabranes

Ángel Cabranes

Gijón

Joaquín Alonso será el protagonista de la previa del partido de este domingo del Sporting ante el Ceuta en El Molinón (16.15 horas). El relaciones institucionales y leyenda viva del conjunto gijonés recibirá un homenaje antes del inicio del encuentro dentro de los actos con motivo del 120 aniversario del club.

Joaquín Alonso González (Oviedo, 9-6-1956) es el jugador con más partidos en la historia del club 646 y también el capitán de la mejor época, reflejada en un currículum de leyenda. Campeón de Segunda División en 1976-77, subcampeón de Liga en Primera en la 1978-79 y subcampeón de Copa en la 1980-81 y la 1981-82. Vivió toda su carrera profesional de rojiblanco, siendo ahora relaciones institucionales del club. Sus cifras van más allá. Es el segundo máximo goleador de la historia rojiblanca (81), tras Quini y por delante de Ferrero. Internacional en 18 ocasiones con la selección absoluta –hubo un partido más, el del homenaje a Pirri, no contabilizado por enfrentarse a un club, el Real Madrid–, disputó el Mundial de 1982 y representó 10 veces a la selección olímpica, con la que jugó los Juegos de Moscú 1980. Además, participó, en 7 partidos, con la sub-23 y en otro más con la sub-21. Este domingo volverá a reencontrarse con el sportinguismo desde el césped del municipal gijonés.

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