Los datos de Joaquín y el homenaje que recibirá del Sporting ante el Ceuta: ¡cifra goleadora entre Quini y Ferrerro!

Joaquín Alonso será el protagonista de la previa del partido de este domingo del Sporting ante el Ceuta en El Molinón (16.15 horas). El relaciones institucionales y leyenda viva del conjunto gijonés recibirá un homenaje antes del inicio del encuentro dentro de los actos con motivo del 120 aniversario del club.

Joaquín Alonso González (Oviedo, 9-6-1956) es el jugador con más partidos en la historia del club 646 y también el capitán de la mejor época, reflejada en un currículum de leyenda. Campeón de Segunda División en 1976-77, subcampeón de Liga en Primera en la 1978-79 y subcampeón de Copa en la 1980-81 y la 1981-82. Vivió toda su carrera profesional de rojiblanco, siendo ahora relaciones institucionales del club. Sus cifras van más allá. Es el segundo máximo goleador de la historia rojiblanca (81), tras Quini y por delante de Ferrero. Internacional en 18 ocasiones con la selección absoluta –hubo un partido más, el del homenaje a Pirri, no contabilizado por enfrentarse a un club, el Real Madrid–, disputó el Mundial de 1982 y representó 10 veces a la selección olímpica, con la que jugó los Juegos de Moscú 1980. Además, participó, en 7 partidos, con la sub-23 y en otro más con la sub-21. Este domingo volverá a reencontrarse con el sportinguismo desde el césped del municipal gijonés.