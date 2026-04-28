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Gijón y Oviedo, en la red de ciudades para combatir el odio

Las dos ciudades se enmarcan en una iniciativa de LaLiga para acabar con el racismo, la xenofobia y el bullying a través del deporte

Por la izquierda, Jorge Iglesias, concejal de Deportes de Granada; María Tena concejal de Deportes de Sevilla; Maria Concepción Méndez Suárez, concejala de Deportes de Oviedo y Jorge Pañeda, concejal de Deportes de Gijón.

Por la izquierda, Jorge Iglesias, concejal de Deportes de Granada; María Tena concejal de Deportes de Sevilla; Maria Concepción Méndez Suárez, concejala de Deportes de Oviedo y Jorge Pañeda, concejal de Deportes de Gijón. / Lne

O. N.

Gijón y Oviedo se suman a la red de ciudades LaLiga para seguir avanzando en convivencia, respeto y cohesión social. La iniciativa se presentó ayer en Madrid para impulsar alianzas entre ayuntamientos, la Federación Española de Municipios y Provincias y el ecosistema del fútbol profesional para combatir el odio en todas sus formas: racismo, xenofobia y bullying. El concejal de Deportes del ayuntamiento de Gijón, Jorge Pañeda, participó en el acto. "Gijón se suma a esta red de ciudades porque somos una ciudad hospitalaria, abierta a todo el mundo independientemente de donde vengas, de tu raza o tu religión. Todos son bienvenidos y esa es la seña de identidad de esta ciudad milenaria que mira al mar", afirmó Pañeda. La iniciativa refuerza el papel de los municipios como espacios clave para construir una sociedad más inclusiva, segura y cohesionada a través del deporte.

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