Gijón y Oviedo, en la red de ciudades para combatir el odio
Las dos ciudades se enmarcan en una iniciativa de LaLiga para acabar con el racismo, la xenofobia y el bullying a través del deporte
O. N.
Gijón y Oviedo se suman a la red de ciudades LaLiga para seguir avanzando en convivencia, respeto y cohesión social. La iniciativa se presentó ayer en Madrid para impulsar alianzas entre ayuntamientos, la Federación Española de Municipios y Provincias y el ecosistema del fútbol profesional para combatir el odio en todas sus formas: racismo, xenofobia y bullying. El concejal de Deportes del ayuntamiento de Gijón, Jorge Pañeda, participó en el acto. "Gijón se suma a esta red de ciudades porque somos una ciudad hospitalaria, abierta a todo el mundo independientemente de donde vengas, de tu raza o tu religión. Todos son bienvenidos y esa es la seña de identidad de esta ciudad milenaria que mira al mar", afirmó Pañeda. La iniciativa refuerza el papel de los municipios como espacios clave para construir una sociedad más inclusiva, segura y cohesionada a través del deporte.
Suscríbete para seguir leyendo
- Los jubilados nacidos entre 1960 y 1970 podrán solicitar hasta el 100% de su pensión
- Cambios en el permiso de conducir a los conductores nacidos entre 1956 y 1961 tras la norma de la DGT: los motivos por los que no se podrá conducir a partir de 2026
- Adiós a la Zona Baja en emisiones (ZBE) tras la decisión del Tribunal supremo: avala la anulación
- Surrealista suceso en Oviedo: le cae un martillo en la cabeza mientras paseaba con su madre
- Multado con 200 euros un motorista en autovía que circulaba a la velocidad adecuada, pero llevaba la v-19 renovada: la Guardia Civil extrema la vigilancia
- Atropellan a una abuela y su nieta, muy cerca del colegio de Boal: 'La gente está consternada
- El Gobierno lanza la ayuda de 4.000 euros para contratar empleadas de hogar para el cuidado de niños o mayores: aún hay plazo para pedirla
- Adiós a la decisión de las multas de las Zonas Bajas en Emisiones: el Tribunal Superior de Justicia lo confirma