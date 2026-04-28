José Riestra: "El compromiso con el Sporting es incluso mayor tras la venta de Atlas"

"Es lo que buscamos". El Sporting quiere que Gelabert, Otero y Dubasin sigan liderando el proyecto deportivo de la próxima temporada. Así lo ha asegurado José Riestra, presidente ejecutivo del club rojiblanco, señalando que la entidad ya ha establecido contacto con sus representantes en esa dirección. "Se lo hemos transmitido tanto a sus agentes como a los propios jugadores", ha destacado este martes el dirigente del conjunto gijonés, quien no dudó en calificar la temporada del equipo tras la derrota en Córdoba. Sin verbalizarlo, admitió que "sin duda" la campaña puede considerarse como un fracaso ante las remotas opciones que tiene el equipo para el play-off.

"Siempre que el Sporting no alcance el objetivo que es ese ascenso habremos quedado lejos", afirmó José Riestra durante una entrevista concedida al programa "Tiempo añadido" de la Radio del Principado de Asturias (RPA). El presidente ejecutivo del Sporting hizo balance de una campaña en la que la derrota del pasado domingo en Córdoba ha dejado al conjunto gijonés con pocos incentivos a falta de cinco jornadas para el final de la presente campaña. Un desenlace en el que los gijoneses se encuentran a nueve puntos del play-off cuando restan quince por disputarse. Las cuentas, complejas antes de la visita al Arcángel, son ya imposibles viendo la dinámica del conjunto de Borja Jiménez y la de sus rivales.

La situación pone más el acento en la planificación de la próxima campaña, algo en lo que el Sporting lleva trabajando desde hace semanas para tratar de mejorar la plantilla y arreglar los errores que llevaron a estar lejos de los puestos de ascenso en este curso.

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En lo institucional, José Riestra también se pronunció sobre la relación actual entre el club y el Ayuntamiento. "Nos gustaría que fuera más fluida", comentó el dirigente. También calificó la reciente venta de Atlas, propiedad de Orlegi, al dueño de Duro Felguera como algo "mejor para (los aficionados) del Sporting que los de Atlas". "En el mediano y largo plazo va a permitir fortalecerte, concentrarte, estar más enfocado. Todo el talento que existe dentro del grupo podrá aportar de mejor manera". En esa línea, descartó cualquier "rumor", sobre una posible venta del Sporting. "No hay intención, ni estamos en pláticas", aseguró. Señaló, después, que tras la venta de Atlas es incluso mayor el interés de Orlegi en llevar a buen puerto su apuesta por el Sporting. "Ahora, con esa venta (la de Atlas), el compromiso es mayor, en la forma de concentrarnos, en acomodar mejor las naves para tener mejores resultados", sentenció.