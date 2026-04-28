Kone, de prometedor extremo en Mareo a liderar regates en el próximo rival del Sporting

Es un trotamundos del fútbol cuyo paso por Asturias allanó el salto definitivo al fútbol profesional. Kiaky Abdul Koné (Abidjan, Costa de Marfil, 1997) se volverá a cruzar este domingo con el Sporting de Gijón cinco años después de fracasar su intento de ganarse un sitio en el primer equipo. A Mareo llegó tras deslumbrar en el Gijón Industrial y reforzar el filial con vistas a algo más. No llegó a cuajar. Tras un paso por el Castellón en Primera Federación y por la máxima categoría de Kuwait, se ha consolidado en las filas del Ceuta, hasta el punto de ser un habitual esta campaña en la categoría de plata. Extremo zurdo de potencia y verticalidad, ha participado ya en 33 encuentros, 28 como titular, firmando dos tantos. Nunca ha jugado en El Molinón y la de este fin de semana podría ser la oportunidad de su estreno en un escenario bien conocido por el marfileño.

La historia de Koné es similar a la de muchos africanos que sueñan con ser futbolistas y deciden hacer las maletas para probar en Europa. Llegó a España en torno a 2015. Con 18 años y en tan solo media temporada fue capaz de marcar 25 goles en el Alcalá de la División de Honor Juvenil. La figura de Koné comenzó a llamar la atención de los equipos del sur de la capital a base de goles. Tras pasar por el filial del Toledo y por el Tres Cantos, en 2019 alguien le habló de Asturias. Se incorporó al Gijón Industrial y la reventó. Su velocidad y su descaro le hacían volar en el equipo fabril, siendo autor de tres tantos en un derbi gijonés ante el Ceares. El Sporting tomó nota y decidió incorporarle para su filial la temporada siguiente.

El africano comenzó a entrenarse con el filial antes incluso de que terminase la temporada de su explosión en el Indus. “Estoy muy contento, el club es una pasada”, afirmaba entonces el jugador. Tenía 22 años, una edad poco habitual para reforzar un segundo equipo como el del Sporting. Se apostó igualmente por él con la idea de que podría acabar ganándose pronto un sitio en el primer equipo. Su participación en el filial no acabó de convencer. 26 partidos, cinco goles y una asistencia en Segunda B no dieron para apostar definitivamente por su continuidad. El Sporting B bajó ese año a Tercera División y Koné empezó a recibir propuestas de Primera Federación. Sin sitio en el Sporting, inició su andadura en un Castellón donde se le resistió el ascenso a Segunda durante dos temporadas consecutivas.

El marfileño se enroló en el Nea Salamis de Chipre para después probar fortuna en el Al Yarmouk de Kuwait. Experiencias tras las que volvió a ser considerado para uno de los candidatos a pelear por el ascenso en Primera Federación, el Ceuta. Allí llegó la pasada temporada y, desde entonces, tanto el equipo como el propio futbolista han ido a más.

La influencia de Koné en la buena campaña de un Ceuta sin apuros en su regreso a Segunda División se resume en un dato que va más allá de su presencia habitual en el once del equipo caballa. El marfileño es el octavo jugador que más regates realiza en la categoría, un total de 117. En esta lista, el primer jugador del Sporting es Juan Otero, decimosexto, con 78. La madurez le ha llegado a Kone en un momento en el que el Sporting vuelve a cruzarse en su camino, tras muchos kilómetros y muchos intentos fallidos, y la sensación de lo que pudo ser y no fue en Gijón.