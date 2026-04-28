Pablo Vázquez, crítico con los suyos: "El objetivo del Sporting no es este; el club exige más en lo deportivo"

Los jugadores del Sporting cruzan veloces por la zona mixta del estrecho pasillo del Nuevo Arcángel que comunica los vestuarios con la salida del estadio. Las caras son un reflejo del alma: el vestuario está abatido tras la derrota (3-2) ante los andaluces. Los rostros, serios y cabizbajos. Pablo Vázquez (Gandía, 31 años) atiende a LA NUEVA ESPAÑA, único medio asturiano desplazado a Córdoba, para asumir la magnitud de una derrota que cierra el curso y para mirar al futuro.

Se ha esfumado la última oportunidad para pelear el play-off. La derrota finiquita la temporada.

Sí. Quizá era la última oportunidad para acercarnos. Habían fallado los que marcan la zona de play-off y era el día de ganar. Se nos puso el partido bien, pero se lesiona Juan (Otero) en el minuto 30, cuando estábamos en nuestro mejor momento. Es verdad que en una jugada en la que le dimos tiempo a Carracedo mete un buen centro… Pero aun así creo que la situación de partido era buena. Luego hay un tiro que le iba a las manos a Rubén (Yáñez)... Son muchas cosas que nos están penalizando muchísimo y la realidad es que estamos donde estamos.

¿Qué ha fallado para que el equipo dimita de la pelea por el play-off a falta de cinco jornadas?

Nos han fallado muchas cosas. Somos el equipo que más goles encaja en el último tramo del partido, nos marcan goles de la nada. A veces tenemos falta de concentración y nos fallan los detalles. El equipo está siempre bien plantado, pero siempre se nos escapa por los detalles, que no los controlamos. Esto está siendo demasiado repetitivo. Y luego una de nuestras piezas más importantes o de las que más se lesiona.

La derrota es un calco de lo visto en otros partidos a domicilio. Da la sensación de que este partido lo han jugado muchas veces y casi siempre lo han perdido.

Sí. Tuvimos una sensación muy buena en una fase: no nos generaban y en transiciones los estábamos matando, y al revés en poco tiempo y en jugadas que parece que nunca pasa nada y pasa todo. Nos queda mejorar. Creo que el equipo ha evolucionado y debemos aplicarlo el año que viene con esos matices que faltan.

¿Se le debe exigir más a este equipo?

El objetivo del Sporting no es este. Este club exige más en lo deportivo. Tenemos mucho tiempo para analizar todo, reconfigurar cosas. Por insistir no va a ser. Vamos a dejarnos todo, porque siempre hay un objetivo. Siempre hay que mirar hacia delante.

¿Cómo se afrontan cinco jornadas sin incentivos deportivos relevantes y con un ambiente descafeinado?

Pelearemos por defender a la institución, porque en teoría seguirán muchos jugadores. Tenemos que seguir mejorando y adaptarnos a la exigencia de nuestro entrenador. El proyecto sigue y el fútbol es así: en una liga de 22 solo hay tres agraciados y para estar a esa altura hay muchas cosas que hacer mejor.

Hay un debate en el entorno: ¿para conseguir al fin los éxitos deportivos se necesita dar continuidad al proyecto o, en cambio, se debe hacer un lavado de cara importante?

No hay ningún proyecto que salga bien sin continuidad. Reconstruir es mucho más difícil que seguir una línea. Creo que es la intención del club. Pero las decisiones son cosas del club y del entrenador; nosotros tenemos que mejorar en muchas cosas.

El club pone de ejemplo al Racing de Santander, primero de la competición, como un caso de éxito tras dar continuidad al proyecto deportivo.

Hay muchos ejemplos. El Racing lleva muchos años y cada año le da una vuelta de tuerca y les va mejor. A mí me gusta fijarme en los mejores.

¿Cómo está el vestuario?

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Estamos justos; físicamente bien, pero esto es largo. Nos queda esforzarnos por esta camiseta. Siempre hay objetivos. Siempre hay que ganar. Los objetivos a medio plazo también existen.