El asturiano Pablo Longoria asume la dirección deportiva de River Plate

El asturiano Pablo Longoria ya es oficialmente director deportivo del Club Atlético River Plate, donde tendrá responsabilidad sobre el proyecto de fútbol de la institución y dependerá de forma directa de Stefano Di Carlo y Enzo Francescoli.

El club argentino anunció este miércoles la incorporación del dirigente asturiano, quien coordinará las distintas áreas vinculadas al fútbol de River, entre ellas el plantel profesional, el fútbol formativo, el scouting, la gestión de contratos, el análisis de rendimiento y el desarrollo deportivo. Su cometido será articular todas estas estructuras bajo una estrategia común, con el objetivo de reforzar la organización y avanzar en la profesionalización del área deportiva.

La llegada de Longoria se enmarca en un proyecto institucional de medio y largo plazo, centrado en promover una mayor integración entre las divisiones inferiores y el primer equipo, además de optimizar los procesos de captación, incorporación y desarrollo de futbolistas. Su integración a la dinámica de trabajo será progresiva y se llevará a cabo en coordinación con las áreas que ya venían desarrollando la planificación deportiva.

Longoria cuenta con más de quince años de experiencia en la gestión deportiva. Inició su carrera en el área de scouting del Newcastle United y posteriormente desarrolló su actividad en la Juventus, donde ejerció como jefe mundial de scouting entre 2015 y 2018. Entre 2018 y 2020 fue director deportivo del Valencia CF y en 2020 asumió ese mismo cargo en el Olympique de Marsella, entidad de la que fue presidente desde 2021 hasta marzo de 2026.

Una apuesta por la estructura deportiva

A lo largo de su trayectoria, Longoria ha participado en procesos de reorganización institucional y en el desarrollo de estructuras deportivas en clubes de alta exigencia, con especial atención a la identificación y formación de talentos. Su experiencia incluye el seguimiento sistemático del fútbol sudamericano, con presencia sostenida en Argentina, Uruguay y Brasil, así como la participación en la incorporación de futbolistas de la región a equipos europeos.

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Con este nombramiento, River Plate refuerza su área deportiva con un perfil de amplia experiencia internacional y con conocimiento del mercado sudamericano, en una etapa en la que el club busca consolidar su modelo de trabajo entre la cantera y el primer equipo.