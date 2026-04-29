Otero habla de su futuro en el Sporting más allá de junio
"Defenderé este escudo hasta el último día", dice el colombiano"
Juan Otero, que firma su mejor campaña estadística con 13 goles y 12 asistencias, analizó este miércoles la falta de fortuna del Sporting para poder llegar a este tramo peleando por el play-off y abordó también su futuro más allá de junio. "Estoy feliz aquí y defenderé este escudo hasta el final", sentenció. Además, dejo claro que quiere estar disponible el domingo pese a la lesión de espalda que obligó a su sustitución en Córdoba. "Me veo como un viejito, pero quiero estar en la batalla", explicó.
Juan Otero compareció en Mareo tras recibir el premio al jugador cinco estrellas que organiza Mahou. Tras recibir el reconocimiento a su buen hacer individual, el cafetero no se escondió al analizar la delicada situación de un Sporting que parece haberse descolgado de la pelea por Con la espalda aún maltrecha tras el último envite, Otero confía en llegar a la cita del domingo, una "final" en la que, asegura, el equipo saldrá "a muerte".
Entre el infortunio y el cansancio
Para el atacante, la explicación a la actual deriva clasificatoria no reside en la falta de competitividad, sino en una mezcla de mala fortuna y agotamiento físico. "Ha habido cinco partidos que se nos han escapado en el último minuto; esta liga es muy dura y no hemos tenido suerte", lamentó el jugador, quien también hizo autocrítica sobre el desgaste de la plantilla. Otero señaló que la acumulación de minutos en los hombres clave ha pasado factura en los tramos finales de los encuentros: "Jugamos siempre los mismos y al final se nota; a partir del minuto 70 te quedas sin aire".
El "sacrificio" del nueve
Extremo de cuna, Otero ha tenido que reinventarse este curso como referencia ofensiva por necesidades del guion. Aunque sus números avalan la apuesta de Ramírez, el colombiano reconoce que la soledad del área es exigente. "El míster vio que podía cumplir ahí, pero al no ser un nueve puro, jugar solo es complicado porque te toca chocar y correr mucho más. Me gusta más jugar con otro punta al lado", confesó, subrayando su total disposición a sacrificarse en cualquier posición por el bien del grupo.
Un futuro en el aire, pero con el corazón en Gijón
Con el mercado estival asomando en el horizonte y tras las palabras del presidente sobre su deseada continuidad, Otero prefiere mantener la cabeza fría. Pese a los cantos de sirena que su gran temporada pueda despertar, el futbolista fue tajante: "A mí no me ha llegado nada. Estoy tranquilo y feliz en Gijón". Dejó la resolución de su contrato en manos de la planta noble de Mareo, centrando sus esfuerzos en cerrar el curso de la mejor manera posible. "Lo que decidan ellos bien estará, yo voy a defender este escudo hasta el último día", sentenció.
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