El Sporting, ante un nuevo reto deportivo y financiero: el déficit previsto y un plan con nombres propios

Córdoba acabó de apagar cualquier remota opción de play-off de ascenso para centrar las miradas en el nuevo proyecto. El Sporting trabaja desde hace semanas en el plan de una nueva temporada en Segunda División con todo lo que ello implica en los dos escenarios que marcan el fútbol: el deportivo y el financiero. Un equilibrio complejo, especialmente en el caso de los gijoneses, marcado por los casi 4 millones de pérdidas previstas y el deseo de retener talento para construir una plantilla lo más competitiva posible. En esa delgada línea debe moverse el club. La llegada de José Riestra a Mareo esta campaña respondió, en buena medida, a responder con otra mirada y nuevas herramientas a ese desajuste.

Maximizar recursos y retener talento. Se pronuncia de manera sencilla, pero resulta complejo llevar a la práctica todo eso en escenarios tan cambiantes como el fútbol. A nueve puntos del play-off a falta de quince por disputarse, el Sporting vio en Córdoba cómo se esfumaban las últimas opciones de obrar el milagro de remontar hasta el sexto puesto. La derrota acabó de despejar cualquier tipo de distracción en esa línea, en un ejercicio de la siempre tozuda realidad. Este año al equipo no le ha dado para situarse arriba.

José Riestra lleva desde el pasado mes de diciembre, cuando fue nombrado nuevo presidente ejecutivo, centrado en cómo encontrar nuevas vías que aseguren un impulso deportivo y económico dentro del club. No solo a través de las dinámicas del propio Grupo Orlegi, también interesándose, en detalle, en los números y la forma de trabajo y estructura de otros clubes de Segunda con éxito. Orlegi persiguió la búsqueda de la autosuficiencia económica del club desde su llegada a Gijón, hace cuatro años. Un aspecto en el que, a pesar de ver aumentadas cifras de negocio, sigue sin acabar de atajarse. Tampoco en lo deportivo se han logrado los resultados previstos, disputándose solamente un play-off en estos cuatro años, en los que otros dos acabó resolviéndose con apuros la permanencia.

En lo deportivo, ll club piensa en un futuro de la mano de sus futbolistas más desequilibrantes, como son los casos de Otero, Gelabert y Dubasin. La inversión realizada por los dos últimos el pasado verano (con un desembolso cercano a los 4 millones de euros) se vio como una oportunidad de dar un salto cualitativo que no alcanzó para pelear por el ascenso. Antes, Orlegi también dedicó buena parte de su músculo económico para recuperar a Otero desde el América de México. El tiempo ha llevado a que estos tres jugadores se hayan revalorizado. El mercado, en verano, hablará para señalar hasta qué punto y en qué medida puede llegara influir en el futuro rojiblanco. El Sporting planifica con la idea de construir alrededor de sus mejores futbolistas, pero una buena oferta por alguno de ellos podría obligar a replantear todo. El agujero de los casi 4 millones previstos en la última junta no es pequeño.

En lo que está decidido el club es en no volver a repetir experiencias como la vivida al inicio de la presente campaña con Asier Garitano. Riestra ya reiteró en varias ocasiones el valor de intentar conseguir estabilidad en el banquillo, algo que no ha sido lo que ha marcado, hasta el momento, la gestión de Orlegi en Gijón. En cuatro campañas han sido cinco los nombres de entrenadores que ha tenido el Sporting: Abelardo, Miguel Ángel Ramírez, Rubén Albés, Asier Garitano y, desde octubre, Borja Jiménez. No se espera una revolución profunda de una plantilla con hasta 16 fichas aseguradas de cara al próximo curso. Sí cambios para aspirar, con renovadas garantías, a pelear por la zona alta.

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El "compromiso mayor" y las "furgonetas vacías" del Oviedo

"Es lo que buscamos". El Sporting quiere que Gelabert, Otero y Dubasin sigan liderando el proyecto deportivo de la próxima temporada. Así lo ha asegurado José Riestra, presidente ejecutivo, señalando que la entidad ya ha establecido contactos para ello. "Se lo hemos transmitido tanto a sus agentes como a los propios jugadores", destacó ayer el dirigente. "Siempre que el Sporting no alcance el objetivo que es ese ascenso habremos quedado lejos", afirmó José Riestra durante una entrevista concedida al programa "Tiempo añadido" de la Radio del Principado de Asturias (RPA). En lo institucional, se pronunció sobre la relación entre el club y el Ayuntamiento. "Nos gustaría que fuera más fluida", comentó. En cuanto a la competencia con el Oviedo para captar talento con las categorías inferiores, el mexicano tiró de ironía: "Se dice que las furgonetas del Oviedo van vacías por Gijón a veces (risas). Los agentes también ponen su interés en algunas decisiones de jugadores jóvenes...". Abordó, además, la reciente venta de Atlas. "En el mediano y largo plazo va a permitir fortalecerte, concentrarte, estar más enfocado. Todo el talento que existe dentro del grupo podrá aportar". En esa línea, descartó cualquier "rumor", sobre una posible venta del Sporting. "No hay intención", aseguró. "Ahora, con esa venta (la de Atlas), el compromiso es incluso mayor, en la forma de concentrarnos, en acomodar mejor las naves para tener mejores resultados", sentenció sobre el trabajo en el Sporting.