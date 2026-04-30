Del Alfonso II de Oviedo, a hacer historia en el Sporting de Gijón y LaLiga: la primera ficha de Joaquín Alonso
El histórico capitán rojiblanco comparte con LA NUEVA ESPAÑA un especial documento sobre su carrera y sus singulares compromisos
Hizo toda su carrera enel Sporting de Gijón, convirtiéndose en el fútbolista que más veces vistió la camiseta rojiblanca con un total de 646 partidos. Joaquín Alonso González (Oviedo, 1956) es leyenda del Sporting y del fútbol español. Ante el homenaje que recibirá el próximo domingo en El Molinón, el eterno capitán rojiblanco comparte con LA NUEVA ESPAÑA el documento que acredita sus inicios en el fútbol. No fue en el Sporting, ni en Gijón. Fue en Oviedo, en el Instituto Alfonso II, cuando apenas contaba con 12 años.
La primera ficha de Joaquín está compañada con una foto que refleja su tierna edad cuando se inició en el fútbol federado, así como la firma de quien años después repartió miles de autógrafos por toda España. Entonces, la ficha también incluía una serie de compromisos a los que todos los futbolistas de la época (1968) debían comprometerse. Son los siguientes:
PROMETO:
1.º Que mis padres se sientan orgullosos de mis estudios o trabajo y comportamiento.
2.º Que el deporte sea para mí un entretenimiento, un juego.
3.º Considerar el equipo que está frente al mío como un grupo de amigos que nos reunimos para pasar un rato agradable.
4.º Considerar la amistad y el juego limpio elementos más fundamentales que la victoria o que un gol.
5.º Una vez finalizado el partido adoptar la postura elegante de felicitar al vencedor y no envanecerme si la victoria corresponde a mi equipo.
6.º Respetar y obedecer al árbitro, aceptando sus decisiones sobre la interpretación del Reglamento, y admitir sus consejos con sinceridad y alegría.
7.º Ver en el árbitro el responsable del encuentro y considerar que sin él no podríamos jugar.
8.º La alegría y los buenos modos presidirán todas mis actuaciones dentro y fuera del campo.
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