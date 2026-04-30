Corredera, a fondo sobre presente y futuro: "La manera de crecer en el Sporting de Gijón pasa por mantener lo que funciona"

Sonríe cuando se le dice que su entrenador le llama "la brújula" del Sporting. "Ah, ¿sí? Eso no me lo dice en los entrenamientos", desliza. Alexandre Corredera Alardi (San Juan de las Abadesas, Gerona, 1996) recibe a LA NUEVA ESPAÑA en El Molinón, desde donde repasa la temporada del Sporting de Gijón tras el entrenamiento en Mareo. Analiza el desplome final y las posibles soluciones de cara al futuro. Lo hace tras comprobar, por teléfono, que todo bien con el pequeño Alexandre. Su único hijo, de año y medio, es un torbellino que "me ayuda también a desconectar del fútbol". No es sencillo. Desvela que no hay fin de semana que pase sin ver ""tres o cuatro partidos de Segunda", alguno "de los guapos de Primera" y pierde la cuenta si se añade competiciones europeas. "Vitinha es buenísimo, y desde que está con Luis Enrique, una locura", comenta mientras se acomoda en una butaca de la sala de prensa. Luce una "M" tatuada tras una de sus orejas, en homenaje a Marta, su mujer. En uno de los dedos de su mano también hay una cruz tatuada. La tiene igual, en un brazo, uno de sus mejores amigos y compañero en La Masía, Xavi Quintillà.

¿Cómo afrontan estas últimas cinco jornadas?

-Está claro que está ya muy difícil (el play-off). Es verdad que mientras haya un hilo de esperanza hay que engancharse a ello. Hay que competir hasta el final, por seguir mejorando en cuanto a grupo, por terminar lo más arriba posible, por el equipo y por el escudo que representamos.

¿Qué ha faltado para estar más arriba?

Regularidad, ser un equipo más solvente, más sólido. Gran muestra de ello es que no hemos sido capaces en muchos partidos de sacar siquiera empates, que luego al final del año acaban siendo muy importantes. En esta categoría es muy importante no perder, ya no solo por lo que tú puedes sumar, aunque sea con un empate, sino por lo que no suma tu rival. Se nos han escapado cantidad de puntos en los minutos finales. Todo eso sumado a que no tuvimos cierta fortuna en algunos momentos… La frustración es más porque creo que teníamos capacidad para conseguirlo, pero no nos dio.

Otero ha apuntado también al cansancio.

El cansancio llega, pero para todos los equipos. No podemos achacarlo solo a eso.

¿Por dónde pasa la mejora la próxima temporada?

La manera de crecer es mantener todas aquellas cosas que han funcionado. Si no nos ha dado, está claro que no todo ha funcionado bien, pero hay muchas cosas que sí lo han hecho. Hay que mejorar a nivel de alternativas, a nivel de resolución en muchos momentos, a nivel de ser un equipo que tenga capacidad para alargar los partidos y estar presente en los partidos con más capacidad hasta el final. Con retoques y un plus, este equipo puede conseguir grandes cosas.

¿Se lo ha dicho a José Riestra, presidente ejecutivo?

Pepe es muy cercano. Hablamos mucho. El club conoce nuestro punto de vista y nosotros, el suyo. El club tiene que hacer sus números, no es fácil construir una plantilla, pero se tiene que construir en torno a algo para seguir creciendo. Hay que reforzar lo bueno y convertirlo en mejor. En eso se está. Pepe es gente de fútbol, lo conoce bien. Conoce la dificultad del objetivo que queremos conseguir, pero en el club lo tienen claro. Este año ha servido para saber mejor cuál tiene que ser el camino. Estoy cien por cien seguro de que lo van a hacer.

¿Cómo valora el papel de Borja Jiménez?

Lo he dicho más veces, tenemos un cuerpo técnico que trabaja muy bien, un entrenador que entiende diferentes facetas del juego de muchas maneras, que tiene muchas variantes tácticas y creo que al final lo que necesita para poderlas llevar a cabo son opciones, alternativas, que el equipo tenga de dónde tirar, al final es una liga muy larga. Está claro que el nivel de todos los jugadores tiene que ser más alto si queremos estar allá arriba, empezando por mí. Por mucho que haya jugadores que han hecho muy buen año, con muchos números, habrá que seguir insistiendo para que puedan hacer más y mejor y mucho más seguido.

Llega el verano y el mercado de fichajes… Usted firmó tres años ¿seguirá?

Si no me dicen lo contrario… (se ríe). No puedo estar más feliz de la decisión que tomé de venir aquí. He intentado dar lo mejor de mí y creo que me he adaptado bastante bien. También tengo muchas cosas que quiero mejorar y solo pienso en seguir y en poder aportar mi granito de arena al proyecto. Por eso firmé tres años. Puedo aportar madurez y también esa parte de liderazgo que me corresponde.

Ya sabe que es… la brújula.

Eso el entrenador no me lo dice (se ríe). He jugado en varias posiciones esta temporada, pero es verdad que el míster siempre ha contado conmigo y le estoy muy agradecido porque además creo que todas las cosas que me ha ido enseñando o me ha ido mostrando han hecho que entienda mejor el fútbol. Este año, a nivel conceptual, he mejorado mucho.

Me hablaba de que ve mucho fútbol, venimos de una semifinal de Liga de Campeones en París espectacular. ¿Riesgo o catenaccio?

El fútbol premia cada vez más al valiente. Por eso insisto un poco en que nosotros (el Sporting) tenemos que encontrar la manera ya no de ser más valientes, sino un poco más dominadores tanto fuera, como en casa. Tenemos que ser un equipo que no tenga miedo de recibir a ningún rival. Creo que al final un fútbol ofensivo luce más y es también más agradecido con el futbolista. En el último mes creo que hemos dado pasos.

Qué le diría ahora al Alex Corredera niño que salió de Gerona con el sueño de ser futbolista.

Que el fútbol profesional no tiene nada que ver con el fútbol que vives cuando eres pequeño. En ese camino he aprendido a disfrutar de la profesión al máximo. Salí de la cantera del Barcelona después de once años pensando que era muy bueno, iba de sobrado, y la realidad era que había muchos mejores que yo. Tienes que luchar mucho para llegar a un club como el Sporting y creo que la gente lo tiene que valorar. Especialmente la gente que es de aquí, los chicos de Mareo. Hay que disfrutar y entregarse cada día.

¿Le gustaría que su hijo fuera futbolista?

Lo que quiero es que sea feliz. Sí me gustaría que le gustara el deporte. Le encanta la pelota. Siento que estoy muy implicado en el día a día de mi hijo. Hasta cocino con él, cosas sencillitas eh, unos tacos con… magia; algún risotto… Mi vida ahora mismo es fútbol, mi mujer y mi hijo. Acabo de terminar mis estudios, Marketing e Investigación de Mercados, finalicé el TFG y vivo muy centrado en mi profesión y la familia. Cuando acabe lo del fútbol, no sé dónde estaré… Seguramente en algo ligado al deporte.

¿Algún rincón de Gijón o de Asturias?

Vivo cerca de la playa y paseo mucho por San Lorenzo. También por el parque Isabel la Católica. Me gusta Cudillero, Ribadesella, Luanco, Covadonga…

Un mensaje para la afición.

Que entiendo su enfado, su decepción. Les necesitamos. Sin ellos, el equipo no es nada. Tenemos que ir todos de la mano. Son parte fundamental en seguir construyendo en positivo. De nuestro trabajo depende volver a engancharles.

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