La Gimnástica de Torrelavega conoce Mareo y la metodología del Sporting

Una representación de la Gimnástica de Torrelavega visitó ayer Mareo dentro del acuerdo de colaboración firmado recientemente entre el Sporting y el conjunto cántabro. Juan Arriola, director deportivo de la Gimnástica, y Mario Gutiérrez, entrenador del equipo, fueron recibidos por René Centrón, miembro del área de captación del club gijonés, para conocer de cerca las instalaciones, la metodología de trabajo y el día a día de la entidad. Siguieron el entrenamiento del primer equipo, que se ejercitó en el campo número 2 con vistas a su preparación del importante duelo del próximo domingo ante el Ceuta en El Molinón. La visita de Juan Arriola y Mario Gutiérrez continuará en el día de hoy, estando programados diferentes encuentros con responsables de distintas áreas del Sporting. Entre ellos, reuniones con Borja Jiménez y su cuerpo técnico. El Sporting anunció hace escasas semanas el convenio al que llegó con la Gimnástica de Torrelavega para las próximas tres temporadas. Una alianza en la que compartirán la metodología de Mareo con técnicos y jugadores del club cántabro, además de ampliar la red de control de jugadores de la entidad rojiblanca. Un aspecto, este último, del que también se podrá beneficiar la Gimnástica. La Gimnástica de Torrelavega acaba de lograr el ascenso a Segunda Federación, siendo campeón en Tercera con varias jornadas de antelación.