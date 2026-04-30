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La peña sportinguista Villa de Nava celebra su décimo aniversario

La peña sportinguista Villa de Nava celebra su décimo aniversario | G. A.

La peña sportinguista Villa de Nava celebra su décimo aniversario | G. A.

La peña sportinguista Villa de Nava festejó ayer el décimo aniversario de su fundación junto a una amplia representación del Sporting. El presidente de este colectivo, Álvaro García Huerta, recibió a David Guerra, vicepresidente ejecutivo, Joaquín Alonso, relaciones institucionales, y a los canteranos Gaspar Campos y Pablo García, momento que se recoge junto a estas líneas. El acto tuvo lugar en el restaurante Casa Mino y contó también con la presencia de José Antonio Redondo, leyenda rojiblanca muy vinculada a las peñas, entre otras personalidades.

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