El presidente ejecutivo del Sporting pide "unión" en Trevías: "El gran activo de este club es su afición"

«La única forma de que podamos llegar al ansiado ascenso es caminando juntos en la misma dirección». José Riestra, presidente ejecutivo del Sporting de Gijón, acudió este jueves a Trevías por el décimo aniversario de la peña Valles del Esva. Un acto en el que volvió a tender la mano a la afición rojiblanca señalando que los cuatro meses que lleva de mandato «ha sido tiempo suficiente para darme cuenta que el gran activo de este club es su afición». En ese sentido, invitó a que «trabajemos juntos, unidos», como la vía para que «pronto estaremos donde todos queremos estar». Lo hizo tras reiterar su agradecimiento por «el apoyo incondicional que le dan al club. Quiero reconocer el gran esfuerzo y dedicación que ponen por este gran equipo».

Luis Gabriel Suárez presidente y uno de los fundadores de la peña Valles del Esva, y Miguel Díez, tesorero, recibieron a la expedición del Sporting. José Riestra, presidente ejecutivo, lideró una comitiva completada por los futbolistas Guille Rosas y Manu Rodríguez, muy solicitados por las decenas de niños presentes en un acto celebrado en el Colegio Público San Miguel de Trevías. Guille se comprometió «a darlo todo hasta el final» ante los peñistas, asumiendo no haber respondido esta temporada a las alegrías que todos esperaban. Entre los invitados, leyendas como Manolo Jiménez, y personalidades como Lidia Suárez, diputada socialista en la Junta, Óscar Pérez, alcalde de Valdés, y Sandra Gil, presidenta de la parroquia de Trevías. También acudieron Emilio Llerandi, vicepresidente de la Federación de Peñas, y representantes de las peñas El Cruce de Llanera y Vegadeo. Llerandi aprovechó para proponer a Riestra una reunión en Mareo que ayude a acercar posturas entre el club y la Federación.

El acto central, en un salón abarrotado con rostros tan populares entre la afición como el de Argelio Cernuda, estuvo acompañado de un vídeo en el que se recordó la fundación y desarrollo de la peña. Imágenes en el aparecían los ya fallecidos Quini y Fernando Fueyo. Ambos habían sido protagonistas en el que fue, hace diez años, el acto de inauguración. El Brujo, por su condición de ídolo, el cura, por haber tenido en Trevías una de las parroquias en las que hizo iglesia. «Esto es algo más que un punto de encuentro. Si algo nos ha definido siempre es la fidelidad y el orgullo de defender estos colores. Diez años no son una cifra, son historias compartidas», destacó Miguel Díez.

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La peña Valles del Esva, contó su tesorero, está formada por «unos 40 socios, en su mayoría de la parroquia de Trevías. Hay gente también de Navelgas, de Luarca... El autocar que organizamos cada domingo para ir a El Molinón suma y hace sportinguismo. Por 5 euros nuestros socios van y vienen. Hemos contribuido a que la cifra de abonados crezca gracias a medidas como esta», afirmó. El único pero, la rabia de no vivir un final más dulce en lo deportivo. «Nos quedó cara de bobos. Había ilusión por el play-off», afirmó. Las alfiladas, dulce típico de Trevías con el que se obsequió a los presentes, junto a tortillas y embutidos, acompañaron un final en torno a la mesa.