Charla de Carlos Marchena en Mareo a los jugadores del Sporting

Carlos Marchena mantuvo ayer un encuentro en Mareo con los jugadores de la primera plantilla del Sporting. El exfutbolista lo hizo como parte de un proyecto orientado a poder ofrecer herramientas a los futbolistas una vez tomen la decisión de colgar las botas. Esta iniciativa forma parte de la Fundación de LaLiga en colaboración con la Fundación Blanca, entidad creada por Lola Fernández Ochoa para dar apoyo a los deportistas, bajo el nombre de "Preparados". Con este proyecto, ambas instituciones lanzan un programa de acompañamiento al futbolista en su retirada en el ámbito psicológico, haciendo hincapié en la importancia de poseer una buena salud mental para afrontar el significativo cambio vital al que tienen que hacer frente al finalizar su etapa profesional. Marchena ha ido compartiendo la iniciativa durante los últimos meses con los clubes del fútbol español. La charla completó una jornada de trabajo en Mareo en la que el Sporting volvió a trabajar sin la presencia de Juan Otero sobre el verde. El colombiano sigue ejercitándose al margen con el objetivo de poder estar disponible en el encuentro de este domingo, ante el Ceuta, en El Molinón (16.15 horas). Los dos equipos llegan a este partido en la zona media de la tabla, sin incentivos ni por arriba, ni por abajo. El club mantiene en marcha la oferta de 2x1 en entradas para el duelo en el municipal gijonés ante el cuadro caballa.