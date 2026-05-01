El entrenador del Ceuta prepara un partido "disfrutón" y reconoce que "tenía la sensación de que el Sporting iba a estar arriba"

"Disfrutones y atrevidos", así es como José Juan Romero quiere ver a su equipo en El Molinón. El técnico del Ceuta ha conseguido llevar al equipo caballa hasta una permanencia matemática a falta de cinco jornadas, algo que muy pocos firmaban a principios de temporada. Con ambos conjuntos en una situación similar, el Ceuta con un punto menos que el Sporting, el encuentro se presenta como intrascendental y un momento para que los jugadores se luzcan.

Así por lo menos lo analizó el técnico ceutí que, no obstante, no va a hacer experimentos ni pruebas. "Las cosas nuevas para la temporada que viene y no es necesario, daríamos pista. Vamos a hacer lo de todo el año. Ahora en verano viene un periodo en donde me pongo imaginar cosas. Queremos ganar, sumar los máximos puntos posibles y van a jugar los que lo merecen y los que han traído el equipo aquí", explicó.

Sobre la visita de su equipo a Gijón, aseguró estar deseando que llegue el domingo para volver a competir en "un bonito escenario y ante un extraordinario rival". "El Molinón es un escenario mítico y el Sporting un grande del fútbol español", elogió Romero, que también ve este encuentro como una oportunidad para que los futbolistas que no tienen asegurado su futuro se pongan "en el escaparate". "Los futuros no están garantizados para nadie", aseguró.

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El míster visitante analizó la temporada irregular del Sporting, un equipo que le sorprendió en la segunda jornada cuando, los de Garitano por aquel entonces, se llevaron la victoria en un feudo que llevaba varios meses sin conocer la derrota. "Es un extraordinario equipo. Cuando vino aquí ya tenía la sensación de que iba a estar en la parte alta. No ha terminado de dar ese salto, pero convive en una situación similar a la nuestra. Tiene individualidades top de la categoría y tendremos que hacerlo muy bien", reconoció Romero en la previa del encuentro que también confesó sentirse raro "sin estar en ninguna de las guerras" del ascenso o la permanencia.