Dos exjugadores del Sporting logran el ascenso a Segunda División

Una temporada le ha costado al Tenerife regresar a Segunda División que, a falta de tres jornadas, ha sellado su ascenso. Entre sus filas, dos exjugadores del Sporting que podrían estar en la categoría de plata la temporada que viene: Dani Martín y Cris Montes.

El portero ha sido vital para las aspiraciones del conjunto tinerfeño. Titular en todas las jornadas menos una, tan solo ha encajado 20 goles en 33 partidos. Un seguro que ha impulsado a los de Álvaro Cervera, el que fuera entrenador del Oviedo, a sacar una ventaja de doce puntos al segundo, el Celta Fortuna. Martín recaló esta temporada en el Tenerife en su primera aventura en Primera Federación.

En el Sporting, tan solo gozó de diez partidos, uno en la temporada 2017/18, y nueve en la 2018/19. Por aquel entonces, la meta era territorio de Diego Mariño. Su proyección apuntaba a la de un portero brillante y eso llevó al Betis a desembolsar cerca de 5 millones de euros. Sin embargo, como verdiblanco no gozó de oportunidades. Las buscó en Málaga, Andorra y Eldense, todas ellas en Segunda y siendo titular en la mayoría de partidos. El pasado verano se confirmó su llegada al Tenerife donde ha recuperado las buenas sensaciones como un portero de garantías a sus 27 años.

El segundo exsportinguista que ha logrado el ascenso es Cris Montes. Canterano durante toda su vida, no llegó a debutar en el primer equipo. Fue escalando, poco a poco, y pasó por el Lealtad en la extinta Segunda B, y Langreo, en Tercera Federación. Acabó viajando a Chipre para jugar en el Omonia Nicosia, regresó al Badalona y volvió a la isla, media temporada, al Nea Salamis. El Unionistas de Salamanca se hizo con sus servicios en Primera Federación y su buen rendimiento le llevó en la 2022/23 al Eldense, equipo con el que ascendería a Segunda División.

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Jugó 31 partidos en la categoría de plata, pero en la 2024/25 perdió protagonismo y volvió a poner rumbo a una liga exótica, fichando por el Unión Española de Chile. Esta temporada regresó a España de la mano del Tenerife donde solo ha jugado 9 partidos, tres de ellos como titular.