El "hilito de esperanza" al que se agarra Borja Jiménez y la vuelta de Otero para recibir al Ceuta: "Si está disponible, jugará"

"Un hilito de esperanza" al que el Sporting se agarra para mantener sus opciones al play-off. Son escasas, imposibles incluso, pero desde la plantilla las ganas parece que no se han esfumado. Tampoco las opciones de que Juan Otero salte al verde de El Molinón este domingo para recibir al Ceuta.

Borja Jiménez confirmó en rueda de prensa las buenas sensaciones que está dejando el delantero para ser de la partida. Sin embargo, también anunció la baja de Brian Oliván para este encuentro tras unas molestias que viene arrastrando durante varias semanas y que le han obligado a parar. Con el deber de lograr la mejor clasificación posible, el Sporting se enfrenta a una recta final de cinco partidos en donde tendrá que jugar lejos de Gijón en tres ellos y dejar mejores sensaciones que en Córdoba.

Las declaraciones de Borja Jiménez:

Otero. “Todavía quedan horas, Juan ha hecho el entreno e igual puede repetir mañana, a ver cómo son sus sensaciones. Él quiere ayudar a su Sporting y está haciendo un esfuerzo muy grande por llegar al partido del domingo. Si es así y está disponible, jugará por el esfuerzo que está haciendo y tiene buenas sensaciones. Si no, buscaremos alternativas, cambiar jugador por jugador, cambiar algo del sistema… no hay problemas”.

Play-off. “Está muy lejos hay un hilito muy fino que nos dice que podemos conseguirlo. Mientras sea matemático hay que intentarlo. En casa, el equipo ha sido fiable, reconocible y hay que seguir ganando y tener el domingo 55 puntos, ver que hacen los de delante y llegar a Málaga con la sensación de que hay vida. Sobre todo por la afición y quitarnos el mal sabor de boca de la segunda parte de Córdoba. Es mejor ser sextos, séptimos u octavos que undécimos”.

Segunda parte en Córdoba. “Haciendo análisis, en la primera parte tuvimos control y estábamos cómodos. En la segunda, nos costó encontrarnos, cuando íbamos a hacer los primeros cambios, encajamos el gol en una acción muy evitable. También, la baja de Juan hace daño y tuvimos el 0-2 muy claro. La segunda parte no nos enganchamos. El segundo gol nos hace mucho daño, porque es una reorganización y nos hacemos gol. Por dentro nos mató. No atacamos bien y no tuvimos capacidad de defender alto. Hay un factor mental muy influyente”.

Ceuta. “Es un equipo que en casa se ha hecho fiable durante todo el año, fuera ha sido más irregular. A través del desorden ofensivo y ciertas movilidades lleva a desordenarte. Como dice su míster, están en un momento donde tienen que ser valientes y agresivos. En ese aspecto nos da igual, tenemos que hacer un partido reconocible y ganar, hay muy poca esperanza, pero hay un hilito al que nos tenemos que agarrar. Será un partido abierto”.

Desgaste. “Tenemos que trabajar para que no sea así, para que no haya segundas partes como en Córdoba y porque nos estamos jugando mucho. No es lo mismo ser sexto o quinto que octavo o noveno. Somos privilegiados por lo que hacemos en el día a día y las comodidades que tenemos. Lo más bonito es el domingo y jugar al fútbol en el Sporting, son motivaciones para no dejarse ir. No lo contemplo, ni los jugadores lo han demostrado”.

Problemas defensivos. “Cuando hablo de temas defensivos no es señalando a los defensores, es en lo colectivo. A nivel defensivo, si la gente de arriba tiene capacidad de defender muchas acciones y lejos del área, eso te ayuda a defender mejor. No es cuestión de los defensores y más cómo se producen las acciones de los goles del otro día. Los tres son muy evitables, pero la del segundo y el tercero… una es reorganización defensiva después de un córner, lo hacemos fatal. Y en el segundo es un saque de banda evitable que nos falta un puntito de intensidad. Ha sido nuestro hándicap durante todo el año”.

Rendimiento en casa y fuera. “Si supiéramos lo que ocurre, le pondríamos remedio. Jugar de visitante siempre es más difícil. De las últimas salidas, la de Córdoba, en la segunda parte, ha sido la que más lejos hemos estado de ganar. Pero en Burgos, Las Palmas… hemos tenido sensaciones sobre todo de no perder. El otro día, no. Por eso estaba más molesto. No hay una explicación, dentro de la normalidad de que los equipos ganan más en casa que fuera, nuestros números fuera son malos”.

Cinco últimas jornadas. ”Continuidad de muchos minutos, valentía en casa y que tuviéramos capacidad de hacerlo fuera. Quedan tres salidas, y queremos quitarnos el mal sabor de boca fuera, va a ser fundamental. Ser valientes y dominadores y tener la jerarquía de hacer las cosas bien durante muchos minutos, ahí debemos insistir”.

Brian Oliván. “Es más difícil que nos pueda ayudar, tiene una molestia en el isquio que venía arrastrando. Tuvo buenas sensaciones para Córdoba, quiso viajar y a nivel de datos estaba limpio, pero se ha resentido. Esta semana no vamos a correr riesgo con él.

Oliván de central. “Encajamos el gol justo cuando los cambios, Manu y Diego por Brian y Bernal. Al encajar, buscamos tener situaciones de línea de tres. No veíamos mucho sentido mantener la línea de cuatro yendo perdiendo, queríamos que fuera de tres más móvil”.

Filial. “Mientras el primer equipo tenga posibilidades, las prioridades serán el primer equipo. Los que han viajado es porque han podido jugar. Como le pasa a Miguel (Conde). Los días que creamos que es mejor ayudar al filial, lo harán. Es importante que el club siga creciendo y que la distancia entre el primer equipo y el segundo se acorte. Hay que darle importancia a esa necesidad de ascenso”.

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Gelabert, Otero y Dubasin. “Es un mensaje de lo que quiere Orlegi con el Sporting. Crecer y cada vez tener mejores futbolistas. Pero no siempre depende de lo que uno quiere. Hay más partes. El club apostó muy fuerte por ellos y, posiblemente, los tres están en su mejor temporada en cuanto a números. No tengo duda de que el club quiere dar continuidad a eso, son tres jugadores importantísimos y es fundamental que puedan continuar para que el equipo siga dando pasos hacia delante”.