Sergio Aguilera, el ceutí que se hizo del Sporting por un álbum de cromos y se casó de rojiblanco: "Seguía los partidos por la radio y el teletexto"

Parado a la altura de Plasencia, Sergio Aguilera reconoce estar "reventado". Lleva todo el día viajando desde Ceuta y su destino final es Gijón, en concreto acudir a El Molinón para ver al equipo de sus amores, el Sporting. No tiene ninguna vinculación familiar con Asturias, tampoco lo vio jugar en directo de pequeño, ni por amigos descubrió a la Mareona. Su historia como rojiblanco comienza con un álbum, la suerte y cierto empeño de no ser de "los dos grandes de siempre".

Más de mil kilómetros por mar y tierra y el amparo de la peña Sentimiento Rojiblanco impulsaron a Aguilera a volver al municipal gijonés una década después. "A raíz de que vino el Sporting a Ceuta y de un vídeo que me grabó el club, empecé a leer los comentarios de la gente diciendo que tenía que ir a Gijón. He pasado de estar solo en el sentimiento del Sporting, a encontrar un vínculo con más aficionados", explica Aguilera a LA NUEVA ESPAÑA. A última hora de ayer culminó su viaje a Gijón con recibimiento especial de la peña Sentimiento Rojiblanco.

Todo empezó "de chico", tanto que no recuerda con exactitud el año. "Cogí un álbum de cromos y dije: ‘El equipo que salga, me hago de él’. Lo paré en una página y era la del Madrid. Como todo el mundo era del Madrid, pasé una más y ahí estaba el Sporting", explica Aguilera sobre cómo arrancó su pasión. "Me gustaba el fútbol y eso que en mi familia no había nadie muy futbolero. Los primeros partidos los empecé a seguir por la radio, incluso por el teletexto, y las caras de los jugadores me las sabía por las revistas y el álbum", añade.

Sergio Aguilera, del Sporting, y su mujer Melania García, el día que se casaron. / LNE

El empeño por ser sportinguista era innegable, "lloraba si perdía y montaba en fiesta si ganaba", recuerda. En unos años en los que el Sporting todavía demostraba talante en Primera, su mayor ídolo de la época era Ablanedo. "Me gustaba ser portero y me compré una camiseta que no era del Sporting, pero que le puse el nombre de Ablanedo a la espalda", afirma, explicando que pasó a ser conocido entre sus amigos por ese nombre.

"Conseguí que mi madre compartiera algo de la afición que tenía y mi tía me regaló el abono en 1996 y muchas camisetas del Sporting", rememora orgulloso. Sorprendentemente, también asegura que la plantilla de la infausta temporada 1997/98 le gustaba y que incluso viaja hasta Gijón con un póster de esa campaña. "No entiendo lo que pasó. Teníamos a Cheryshev, Lediakhov, Cotelo…", enumera. Años más tarde, David Villa pasaría a ser su ídolo y en los últimos años su corazón estuvo con Alberto Lora. "El ascenso con Preciado se veía venir durante la temporada. Lo del año de los Guajes con Abelardo sí que fue espectacular", afirma.

Por el camino, conoció a Melania García, la que a futuro sería su mujer y madre de sus tres hijos: Sergio, el mayor, y los dos mellizos, León y Mario. Por supuesto, todos sportinguistas hasta la médula. "El mayor, al poco de empezar a decir algunas palabras ya cantaba el himno del Sporting. Hasta me casé vestido del Sporting", asevera Aguilera. El día de su boda, los colores rojiblancos también se colaron y se casó vestido con una sudadera del Sporting. Pero todavía había una cosa que le quedaba por hacer. "Pude ver al equipo en directo en varios partidos que jugaron por Andalucía, pero estaba claro que tenía que ir a Gijón", señala. En 2016, lo consiguió.

Fue en la victoria por 2-1 ante el Leganés, entrenado por aquel entonces por Asier Garitano. "Cada vez que acuerdo se me ponen los pelos de punta, no fue ni normal. Había visto al Sporting creo que ocho veces fuera del Molinón y escuchar el campo por primera vez fue increíble", expresa. Regresó una vez más, en otra victoria del equipo ante el Extremadura, en 2018. Por temas de horarios y familiares no pudo volver, pero la excusa de la visita del Ceuta y su afinidad con la peña Sentimiento Rojiblanco tras el partido de la ida selló su nueva visita. "Siempre intentamos hacer hermanamientos, otras cosas es que salgan o no. En Ceuta fue una pasada, nos dejaron con la boca abierta. Nos hicieron hasta un pasillo. Para la próxima hacemos noche allí", expone Xuacu Rodríguez, presidente de la peña y culpable de que Aguilera esté mañana en El Molinón.

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"El día que salía el calendario, lo estuve recargando cada poco, hasta que vi que el primer partido del Ceuta en casa era ante el Sporting, ahí conocía a los de la peña", recuerda el seguidor ceutí. "Para el de Gijón, mi mujer sabía que me moría por ir y me dijo que tenía que venir sí o sí", menciona. Así fue. Mil kilómetros de coche, varias paradas y un recibimiento de leyenda en la sede de la peña, La Regence. "No me lo esperaba", confiesa Aguilera. Decenas de peñistas le recibieron con los brazos abiertos y la mesa llena de comida y bebida. Para el fin de semana, la casa corre a cuenta de Geli Joglar y la comida y el carnet, va por parte de la peña. "Tenemos uno propio que solemos sortear, pero para este partido estaba guardado para Sergio", comenta Xuacu. "Veo posible el play-off todavía. Esta jornada nos podemos poner a seis y si el Girona perdió contra el Lugo y el Betis ganó al Getafe de aquellas, ¿por qué no podemos entrar nosotros en play-off?", se pregunta Aguilera, el ceutí más sportinguista.