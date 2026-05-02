Cangas de Onís acoge el segundo encuentro de peñas sportinguistas del Oriente

La ciudad de Cangas de Onís albergará el martes, 5 de mayo, el segundo Encuentro de Peñas Sportinguistas del Oriente del Principado de Asturias, evento organizado por la anfitriona peña sportinguista Berna Pendás. La cita comenzará a las 14.00 horas con una quedada de peñistas y simpatizantes del Real Sporting de Gijón en la Cafetería Peñalver, a la que acudirá algún que otro jugador de la primera plantilla, así como dirigentes de la entidad rojiblanca; en tanto, a las 15.00 horas, habrá un almuerzo en el restaurante Finca Villa María-El Campanu.

En la anterior edición, desarrollada igualmente en la vieja capital del Reino de Asturias, se contó con la presencia de las siguientes peñas sportinguistas: El Pericote de Llanes, La Tiendina de Niembro, Pleamar de Ribadesella, La Folixa de Ribadesella, Manín de Lastres, La Cueva de Infiesto y la anfitriona Berna Pendás. Además, de otras localidades se sumaron Nuevo Gijón-Perchera, Villa de Pravia, PS Allande, El Molinón de Cangas del Narcea y El León Rojiblanco de León. También acudió, entre otras personalidades, el alcalde cangués, el popular José Manuel González Castro.