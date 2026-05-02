El Molinón siempre responde: 1.200 entradas vendidas para el encuentro ante el Ceuta
La afición se apunta a la promoción del 2x1 en localidades y el municipal gijonés apunta a volver a superar la barrera de los 20.000 espectadores
Al margen de lo futbolístico, que no invita al optimismo, el sportinguismo vuelve a conjurarse en una nueva cita en El Molinón. No importa el resultado, ni que el objetivo de la temporada se haya esfumado de un plumazo. La afición siempre responde y se espera que esta tarde lo haga, una vez más, sobrepasando las 20.000 almas en el municipal gijonés.
El club, consciente de que las idas y venidas de resultados han terminado por dejar el play-off en el lejano horizonte y que la moral de sus fieles no es la más alta, lanzó esta semana una promoción de 2x1 en entradas que se saldó, por el momento, con algo más de 1.200 localidades vendidas. Las taquillas siguen hoy abiertas para que se puedan adquirir los boletos restantes. Hay hasta 2.000 a la venta.
El horario del partido ante el Ceuta, 16.15 horas, también invita a acudir a El Molinón en familia y bajo el marco del Día de la madre. Contra el Cádiz, también de domingo y en el mismo horario, el municipal gijonés rozó la cifra de 20.000 aficionados que se puede superar en esta ocasión.
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