La peña Nacho Cases homenajea al Sporting Femenino y la peña Redondo-Los Yerbatos respalda al filial
Las capitanas del Femenino recibieron el "XII Gestu Playu" en la comida celebrada en Langreo
Redondo y Samuel Baños, invitados de lujo para el encuentro en Bimenes
La afición, por medio de las peñas Nacho Cases y Redondo-Los Yebratos ha querido mostrar su apoyo al Femenino, que consiguió esta temporada la permanencia y al filial, que encara un nuevo play-off de ascenso a Segunda Federación. El decimoquinto aniversario de la peña Nacho Cases se celebró una comida en el Palacio de las Nieves de Langreo a la que acudieron 112 asistentes.
Entre ellos, Antía Mayo, Nuria Cueta y Yaiza Cernuda, capitanas del conjunto. También formaron parte de la comitiva sportinguista los veteranos Claudio y Andrés y pudieron gozar de la fugaz visita de Nacho Cases, futbolista que pone el nombre a la peña. Jorge Guerrero y Patricia González representaron a la Federación de Peñas.La invitación a las jugadoras del Femenino respondía a la entrega del "XII Gestu Playu". "Es un gran momento para reconocer la temporada de las jugadoras, asegurando la permanencia y esperando que el año que viene aspiren a algo más. Es un grupo muy joven y con potencial", explicó Manolo Llana, directivo de la peña Nacho Cases.
En Bimenes, el apoyo fue para el Sporting Atlético. La peña sportinguista Redondo-Los Yerbatos celebró su cuadragésimo cuarto aniversario en el Hotel Hello Astur. Acudió el propio José Antonio Redondo, leyenda del Sporting, acompañado por el entranador del filial, Samuel Baños, al que le transmitieron apoyo y ánimos para el objetivo del ascenso. A falta de dos jornadas, el Sporting Atlético está cuarto en la clasificación, con la promoción asegurada y la posibilidad de quedar tercero.
El encuentro contó con la presencia de cerca de un centenar de sportinguistas, incluidos los representantes de la Federación de Peñas Sportinguistas y de otras agrupaciones hermanadas como: La Cueva de Infiesto, Joaquín de Sariego, Maliayo de Villaviciosa, El Cruce de Llanera y Aurelio-Barullu de Gijón.
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