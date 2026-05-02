La previa de Josu Uribe: Ceuta, tridente mágico

Llega la jornada 38 de La Liga Hypermotion al Molinón con la visita de un recién ascendido como es la AD Ceuta, con los deberes clasificatorios ya cerrados y un Real Sporting, con la obligación de dar una alegría a sus fieles y buscar la mejor clasificación posible al final de temporada, algo obligatorio en un club tan grande como el rojiblanco. Explicar a nuestros lectores como es posible el milagro del equipo ceutí es muy fácil. Para mí, por el enorme conocimiento y reconocimiento que tengo en su gente y en su proyecto porque tiene mucho de esfuerzo y de trabajo bien hecho. Un ejemplo donde mirarse todos los clubs históricos que tanto les cuesta hacer bien las cosas en esta competitiva Liga Hypermotion.

Explicar cómo un equipo ha pasado en muy poco tiempo de competir con el mismo técnico en Tercera División a poder incluso pelear un play-off de ascenso a la máxima categoría de nuestro fútbol y hacerse un hueco en nuestro fútbol profesional, es digno de respeto y admiración, pero hay mucho de causalidad y poca casualidad. Un presidente, Luhay Hamido que ha sabido llevar y transmitir su ilusión en un proyecto a mucha gente que, con su enorme capacidad para gestionar la parcela económica y administrativa del club, ha dejado manejar los aspectos deportivos a los profesionales del fútbol, encargándose exclusivamente de que todo lo demás esté perfecto y no les falte de nada a los que están en el verde y a los que toman las decisiones deportivas, enorme trabajo, presidente.

Un técnico como José Juan Romero con una enorme capacidad profesional y capaz de sacar un máximo rendimiento a todas las plantillas que ha tenido, salido del fútbol del barro y con capacidad sobrada para metas muy altas, ha puesto en órbita al club y a la ciudad. Y por último una dirección deportiva con un trabajo de varios años, con una profesionalidad y un criterio enorme que le ha llevado al éxito permanente de la mano de Eduardo Villegas, con el que tuve el honor de trabajar en el Xerez CF y sé de lo que hablo, amigos.

Conocimiento del fútbol de todas las categorías y de muchas competiciones fuera de España, un profesional que dedica un montón de horas a su club y que se merece todo lo bueno que le ha pasado en poco tiempo. Villegas ha conseguido que el límite salarial más bajo de la Liga Hypermotion haya conseguido números y sensaciones impresionantes, confeccionando una plantilla muy competitiva, muy del estilo del técnico y muy difícil de vencer.

Una plantilla donde han perdido jugadores tan importantes como Reina, Cedric o Uche y han sabido recomponerse sin perder nivel competitivo y eso no es nada sencillo. Una plantilla que ha revalorizado enormemente a todos sus jugadores y dará salida a jugadores como Rubén Díez o Youness a equipos importantes y le permitirá seguir creciendo tanto de deportiva como económicamente. Ahora llega lo más difícil para un club pequeño económicamente que es dar el paso de no solo llegar, sino conseguir estabilizarse en el fútbol profesional, pero sinceramente creo que están en las mejores manos para lograrlo.

Eduardo Villegas tendrá que llevar a cabo una enorme reconstrucción con solo nueve jugadores con contrato en vigor para seguir creciendo, pero les puedo asegurar que la capacidad y la ilusión que tiene es una garantía de éxito. Es difícil mantener la tensión competitiva cuando ya has conseguido tu objetivo mucho antes de lo previsto y el equipo caballa sin regalar nada, cierto es que ha bajado el pistón competitivo como es lógico y normal después de dos años absolutamente fantásticos.

Romero hace de sus equipos bloques muy compactos y agresivos, bloques con una alta intensidad ofensiva y defensiva, donde el juego exterior y las transiciones son su sello permanente, donde el buen trato al balón y la intensidad no son negociables. Un equipo con un modelo de juego base 1-4-3-3, priorizando una buena salida de balón desde atrás junto a un medio campo con un buen balance ofensivo y defensivo, con jugadores con una buena relación con el balón, para terminar con tres jugadores tremendamente intensos y verticales en zonas de ataque.

Destacar en portería el buen rendimiento de Vallejo a lo largo de toda la temporada. El centro de la defensa dos jugadores competitivos en la categoría como Carlos y Diego, junto a laterales muy ofensivos del perfil de Martos, Anuar o Ahmed. En la zona de creación, jugadores que han dado un gran rendimiento como Rubén Díez y Youness, junto a perfiles más dinámicos como Kuki Zalazar o Bodiger, más las últimas incorporaciones en el mercado invernal de Campaña y Marino. En las zonas exteriores, jugadores muy verticales y agresivos para atacar espacios como son Kone, Konrad, Schor, Domenech o Salvi. Dejando la referencia para Marcos Fernández, su máximo goleador y junto a Carlos Fernández del Mirandés, los dos jugadores jóvenes más destacados de la competición. Un jugador muy peligroso individualmente y en todas las acciones de ataque colectivas que lleve su equipo, además de una muy buena relación con el gol.

Lo normal, por nivel de plantilla y por jugar con tu público, es que el Real Sporting se lleve la victoria, pero nunca es un equipo fácil de superar el Ceuta, aun faltándole ese punto de competitividad que ahora mismo le cuesta encontrar. Un equipo para estudiar como, con tantas limitaciones, se puede hacer tanto a nivel deportivo. Como con tantos inconvenientes logísticos para llevar buenos jugadores a la ciudad y con las continuas salidas y revalorizaciones de jugadores, han sido capaces de realizar un enorme trabajo competitivo y de crecimiento del club con una filosofía y una estructura muy clara.

Como hablamos en el anterior artículo, las cosas bien hechas y con un criterio lógico y profesional, probablemente den éxito y este humilde equipo es el claro ejemplo. El Real Sporting tiene un gran tridente, amigos... pero la AD Ceuta con Luhay, Romero y Villegas no andan muy lejos... cosas de fútbol.