El Sporting recibe al Ceuta con Otero y Corredera apuntando al once y con la ausencia de Brian Oliván

Con más orgullo que objetivos en juego, el Sporting recibe al Ceuta en El Molinón (16.15 horas) para un encuentro entre dos realidades similares, pero vistas desde prismas muy distintos. Mientras en Gijón el foco sigue puesto en la parte alta, con las escasas, por ya no decir nulas, opciones de entrar en promoción, en Ceuta hablan de sumar para asegurar la permanencia matemática. Tiene más opciones los de Borja Jiménez de alcanzar el play-off, que los de José Juan Romero de regresar a la tercera categoría del fútbol. Por recordar, solo es un punto el que separa a ambos equipos. Los objetivos marcados a principio de temporada, sumado a la impaciencia por no lograr el ansiado ascenso, llevan al sportinguismo a vivir en una neurosis continua en donde todo se encumbra o se tira por los suelos a la primera de cambio.

Tal es el punto que hasta dentro del vestuario parecen comprar este discurso de extremos como demuestra el posible regreso de Juan Otero. Tras liderar el ataque en Córdoba y anotar el gol que ponía por ventaja al Sporting, el colombiano se fue al suelo a la media hora de partido. Un clavo más en el ataúd rojiblanco que, a la derrota en el Nuevo Arcángel, parecía sumarse otra baja importante y de larga duración. Sin parte médico y por sorpresa, Otero regresó a los entrenamientos esta semana. Sonriente con su premio de mejor jugador de marzo, dejó claro, al igual que Borja Jiménez, que si las sensaciones eran buenas, jugaría contra el Ceuta. El cafetero firmó ayer la última sesión de entrenamiento con sus compañeros y parece que volverá a ser de la partida junto a su mejor aliado, Jonathan Dubasin.

El caso contrario es el de Brian Olivan, que no estará convocado para este encuentro por unos problemas en el isquiotibial. Ya llegó tocado a Córdoba e incluso llegó a jugar como central derecho en una línea de tres. Pese a que las exploraciones médicas eran positivas, el lateral se ha resentido en sus molestias, por lo que está descartada su presencia en El Molinón. Un barcelonés que sale y otro que entra. Para tranquilidad de muchos, viendo como es el rendimiento del equipo cuando no está él, Álex Corredera vuelve tras sanción. No es solo la brújula del equipo con el balón, también el orden defensivo que, sin él en el campo, se desajusta a la mínima. Solo hace falta ver los goles encajados, diez, en los cuatro partidos que se ha ausentado.

En el mejor momento de Justin Smith en la era Borja Jiménez, el canadiense recupera a su fiel escudero. En el 4-2-3-1 de Jiménez, volverá a repetir Yáñez en portería, con Guille en el carril derecho, Diego Sánchez en el izquierdo, y Pablo Vázquez y Cuenca en los centrales. El centro del campo para los citados Corredera y Smith, con Gelabert por delante, Gaspar a una banda, Dubasin a otra y Otero arriba. Sobre el papel así es como lucirá el Sporting.

Las cuatro bajas del Ceuta

El Ceuta llega al Molinón con ganas de lucirse. Sin grandes nombres, jugadores con escasa o ninguna experiencia previa en Segunda y con otros ya veteranos, José Juan Romero ha conseguido armar a un equipo sólido y que, sobre todo, ha sabido aprovechar la fortaleza del Alfonso Murube. Ceuta y Sporting son semejantes en estadísticas y solo les diferencia que el cuadro caballa ha sumado un punto menos fuera de casa. Es decir, son el segundo y peor equipo de la liga fuera de sus estadios. El Sporting pudo pillar a los ceutíes en el primer partido de la temporada en su campo y sacar una trabajada victoria.

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Para esta ocasión, el cuadro blanquinegro llega con varias bajas sensibles. Además de Capa y Anuar, tampoco podrá contar con el canterano sportinguista Kone, máximo regateador de la liga, ni con el mediapunta Rubén Díez. Romero. Romero saldrá en El Molinón con el mismo esquema que el Sporting. Guille Vallejo, bajo palos; Carlos Hernández y Cantero, como centrales; Ahmed, de lateral derecho; Matos, lateral izquierdo; Youness y Marino, en el centro del campo; Campaña, de enganche; Zalazar, en banda derecha; Konrad, por la izquierda y Marcos Fernández en punta. Como aliciente ante la falta de objetivos en juego, Joaquín Alonso, jugador con más partidos en la historia del Sporting, será el homenajeado en la previa.