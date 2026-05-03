Borja Jiménez, crítico con la "desconexión" de sus jugadores: "Hemos visto una muy mala versión de muchos"
"No hemos entrado como se debe al partido, no nos lo podemos permitir", afirma´el entrenador del Sporting de Gijón
"La valoración es mala". Borja Jiménez se mostró crítico tras la derrota del Sporting de Gijón ante el Ceuta en El Molinón. "No hemos entrado como se debe al partido. Nos vimos muy rápido con el 0-1 en una acción desafortunada y en una acción nuestra de gol hemos recibido el segundo. Hemos estado imprecisos y erráticos. Muy mal partido. No hemos tenido capacidad de robo", sentenció el entrenador del conjunto rojiblanco, tras uno de los peores encuentros desde su llegada a Gijón.
"Desconexión, sí, quizá sea la palabra", comentó el entrenador del Sporting de Gijón sobre la sensación que ofreció el equipo durante el partido ante el Ceuta, en el que había apelado al "hilito" de esperanza que quedaba para apurar las remotas opciones de play-off. "Me enfada muchísimo", continuó sobre la imagen de los rojiblancos, que recibieron dos goles en tres minutos antes de cumplirse la media hora de juego. "No es que haya tenido la sensación, es que lo hemos estado (desconectados). Lo hemos hablado mucho por la semana. No podemos hacer cosas como la primera parte. Lo he dicho mil veces. Solo por lo que representa el escudo", aseveró sobre la actitud, en concreto, del primer periodo.
"Es el día que más enfado me voy", afirmó Borja Jiménez antes de poner énfasis en evitar que en las cuatro jornadas que restan se mantenga la misma dinámica. "La afición viene a vernos y necesitamos dar mucho más. Hemos visto una mala versión de muchos jugadores. Tenemos que hacerlo bien por dignificar la competición, el escudo y por interés personal de cada uno. Tenemos que intentar entre todos terminar el año de la mejor manera posible. No me gustan las sensaciones que se están quedando", explicó.
En cuanto a cómo remediar la apatía mostrada ante el Ceuta, el entrenador dijo que "para que no nos vuelva a ocurrir hay que ir a Málaga a ganar. Hay que tener mejor actitud y estar más concentrado. La temporada no sirve de nada si el equipo queda decimocuarto. No podemos fijarnos en los números de cuatro jugadores. No podemos permitirnos esto".
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