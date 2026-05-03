El entrenador del Ceuta apunta la clave de su victoria ante el Sporting de Gijón: "Se jugó a lo que quisimos"
"Si había un escenario mítico para lograr una victoria fuera ese era El Molinón", subraya el entrenador caballa
José Juan Romero, entrenador del Ceuta, puso en especial valor la victoria conseguida por su equipo este domingo ante el Sporting de Gijón. "Es de los partidos fuera en los que hemos salido con más identidad", subrayó, al inicio de su intervención ante lo medios, aplaudiendo la actitud de sus futbolistas. "Desde el primer momento hemos sido protagonistas", apuntó antes de hablar de la clave del triunfo en el municipal gijonés.
"Se ha jugado la totalidad del partido a lo que queríamos. Si hubiéramos aguantado un poco más con el 0-2 habrían llegado más oportunidades", sentenció José Juan Romero sobre un partido en el que vio al Ceuta superior al Sporting. "Si había un escenario mítico para el Ceuta para ganar un partido fuera de casa no había uno mejor que El Molinón"; continuó el preparador del cuadro caballa, el segundo peor visitante de la categoría. Es el cuarto triunfo que obtienen como visitante esta campaña. Antes lo habían conseguido ante Cultural Leonesa, Real Sociedad B y Mirandés .
"Si alimos sin complejos, con personalidad, con nuestro juego, somos un equipo muy bueno. Lo conseguimos en un escenario extraordinario", comentó el entrenador caballa tras el 1-2 logrado en El Molinón.
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