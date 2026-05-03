El Molinón vive una jornada de frustración en el Día de la Madre con derrota del Sporting ante el Ceuta

La lluvia y la coincidencia con el Día de la Madre hacían prever una entrada discreta en El Molinón. Finalmente fueron 14.451 espectadores, lejos del lleno, pero con una sensación compartida entre quienes acudieron: los que estaban, querían estar hasta el final. “Hay que venir hasta el final”, comentaba Ramón Valdés mientras esperaba a que los jugadores saltaran al campo.

Aficionados Sporting - Ceuta / Ángel González / LNE

Homenaje a Joaquín Alonso

Antes del inicio, el club rindió homenaje a Joaquín Alonso con motivo del 120 aniversario. El exjugador rojiblanco, actual responsable de relaciones institucionales, recibió el reconocimiento del estadio tras una trayectoria de 646 partidos, siendo el futbolista que más veces ha vestido la camiseta del Sporting.

Joaquín Alonso durante su homenaje / Ángel González / LNE

Promoción del hockey sobre patines en los aledaños

En los alrededores del estadio, también hubo espacio para la promoción del hockey sobre patines. El expresidente del Telecable Hockey, ‘Puskas’, repartía folletos informativos sobre la Copa de la Reina de Hockey sobre Patines, que se celebrará del 14 al 17 de mayo en el Palacio de los Deportes de La Guía.

Un día especial que se tornó en frustración

El partido comenzó con una tregua del cielo: salió el sol, aunque el orbayu seguía presente. La pelota empezó a rodar en un ambiente marcado por la fecha. “Llevamos todo el día por ahí celebrando el Día de la Madre, ahora lo que remataría el día sería una victoria”, decía Laura Mateo, rodeada de sus hijos. Beatriz Martínez, junto a su hijo Gael, compartía el mismo deseo: “Ahora, que ganen”.

Arriba por la izquierdaIván Ciprián, Laura Mateo, Manuel Ciprián y Nicolás Ciprián. Abajo Marcelo Ferreira, Gael Ferreira y Beatriz Martínez, ayer en El Molinón / María Rendueles

Desde lejos también llegaba apoyo rival. Unos 850 kilómetros en avión separan Gijón de Ceuta, pero media centena de aficionados visitantes estuvieron presentes y fueron aplaudidos por la grada rojiblanca antes del inicio.

Críticas a los árbitros y al rendimiento del Sporting

En el minuto 24 llegó el primer golpe: gol del Ceuta. La afición visitante lo celebró, mientras la rojiblanca respondía con pitos. Apenas tres minutos después, se repitió la escena. “Ya verás, ahí va otro”, se escuchaba en la grada oeste. Y así fue: segundo gol visitante en el 27, acompañado de más silbidos y protestas dirigidas a la directiva.

“El equipo ya ni corre, están pensando en el reservado de Ibiza”, criticaba Sara Cuesta, visiblemente frustrada, recordando que, aunque no hubiese objetivos clasificatorios en juego, “el honor sí”. Sin embargo, su enfado se transformó en celebración momentánea cuando Gaspar recortó distancias poco después. Aun así, el cántico de “directiva dimisión” volvió a escucharse en El Molinón.

Las decisiones arbitrales tampoco ayudaban a calmar el ambiente. La amarilla a Guille Rosas fue recibida con protestas: “Luego le echan otra por una chorrada y venga, a casa”, se escuchaba. Tampoco faltaron comentarios irónicos: “Este nos lo trajo Florentino”, bromeaban algunos tras una amonestación a un jugador del Ceuta.

Final de partido con protestas y abandono de la grada

El Sporting tuvo una ocasión clara en el minuto 39, pero Corredera no acertó. “Mete miedo”, se decía en la grada, reflejando la sensación de peligro que no llegó a concretarse.

El descanso cambió el foco hacia las gradas. Varias madres fueron protagonistas al participar en una tanda de penaltis con motivo de la celebración. Ana Martínez marcó su lanzamiento y fue ovacionada. “Dos meses de surf gratis, camiseta tercera, 200 euros de regalo en Siroko y la camiseta del centenario para Marcos… yo me conformaba con no caer de culo”, comentaba entre risas tras su premio.

La segunda parte el encuentro fue perdiendo ritmo. El Sporting apenas generó ocasiones y la sensación en la grada era clara: “Un partido aburrido”. Con seis minutos de añadido, muchos aficionados comenzaron a abandonar el estadio antes del pitido final.

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El Ceuta se llevó los tres puntos y sus aficionados regresaron satisfechos. En El Molinón, el último minuto volvió a estar marcado por los pitos y por las protestas dirigidas a la directiva, en una tarde gris tanto en el cielo como en el ánimo de la afición rojiblanca."En fin, pingando pa casa", resumió un seguidor.