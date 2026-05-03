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Otero se cae de la convocatoria del Sporting de Gijón para recibir al Ceuta

Borja Jiménez prescinde finalmente del colombiano y recupera a Kevin Vázquez

Juan Otero

Juan Otero

Ángel Cabranes

Ángel Cabranes

El Sporting de Gijón se medirá esta tarde al Ceuta (El Molinón, 16.15 horas) sin Juan Otero. El colombiano se ha quedado finalmente fuera de la convocatoria después de que Borja Jiménez le diera opciones de ser incluso titular. Los que vuelven a la lista son Corredera y Kevin Vázquez para un partido marcado por la necesidad de ofrecer una buena imagen y un buen resultado tras la derrota ante el Córdoba que redujo a un milagro la esperanza de playoff.

La convocatoria del Sporting está formada por: Yáñez, Christian Joel, Venteo, Guille, Perrin, Pablo García, Diego Sánchez, Gaspar, Bernal, Gelabert, Queipo, Corredera, Pablo Vázquez, Dubasin, Amadou, Kevin Vázquez, Curbelo, Justin, Manu Rodríguez, Cuenca y Conde.

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Otro de los grandes alicientes será el homenaje que se le brindará a Joaquín Alonso en la previa. El eterno capitán y futbolista que más veces vistió la camiseta del Sporting será protagonista antes de que ruede el balón como parte de los actos del 120 aniversario.

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