Oficial: el asturiano Marcelino deja el Villarreal tras hacer historia

El Villarreal ha confirmado este lunes que el técnico asturiano Marcelino García Toral no continuará como entrenador la próxima temporada, poniendo fin a una situación que llevaba tiempo siendo previsible. La oficialidad llegó poco después de que el equipo sellara su clasificación para la Champions League por segundo año consecutivo, cumpliendo así uno de los grandes objetivos del curso. El anuncio se realizó a través de redes sociales con un mensaje de agradecimiento por parte del club, destacando la implicación del técnico asturiano y su aportación durante su etapa en el banquillo. Ambas partes han decidido cerrar su relación de mutuo acuerdo una vez finalice la temporada. Iñigo Pérez, actual entrenador del Rayo Vallecano, apunta a ser el relevo de García Toral a partir de este verano.

Detrás de esta decisión están las diferencias surgidas en torno al futuro proyecto deportivo. Mientras Marcelino buscaba estabilidad con un contrato de larga duración, la entidad castellonense se inclinaba por una renovación más corta, de solo un año, dentro de un plan enfocado a reducir el gasto y reforzar la apuesta por jugadores jóvenes. Cabe recordar que esta es la segunda etapa del entrenador en el Villarreal. En esta ocasión, a diferencia de su anterior salida —que se produjo de forma abrupta antes del inicio liguero—, el adiós se da en un clima de entendimiento y con el reconocimiento al trabajo realizado.

Durante los últimos meses, tras no llegar a un acuerdo de renovación en invierno, tanto el club como el técnico optaron por aparcar las negociaciones y centrarse exclusivamente en los objetivos deportivos. Con la meta ya alcanzada, la decisión se ha hecho oficial.

El club anunció la noticia a través de sus redes sociales con un mensaje de despedida y agradecimiento, reconociendo el trabajo del técnico asturiano y su compromiso durante este periodo. La salida se producirá al término de la temporada y se ha acordado de forma amistosa entre ambas partes.

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Este es el comunicado difundido por la entidad:

“El Villarreal CF y el entrenador asturiano separarán sus caminos a final de temporada. Gracias, de corazón, Marce, por todo lo que has dado a este club y a esta afición. Te deseamos lo mejor en tus futuros proyectos deportivos”.