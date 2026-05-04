Esos son los resultados de las primeras pruebas tras la lesión del atacante del Sporting Dani Queipo ante el Ceuta

Contratiempo para el Sporting de Gijón, aunque con cierto alivio tras las primeras exploraciones médicas a Dani Queipo. El extremo sufre un esguince leve en el tobillo izquierdo, según el diagnóstico inicial. La lesión se produjo durante el encuentro del pasado domingo ante la AD Ceuta FC en El Molinón, que finalizó con derrota por 1-2. El futbolista tuvo que retirarse antes de tiempo, con visibles molestias, lo que generó preocupación en un primer momento por el posible alcance de la dolencia. Sin embargo, las primeras pruebas han descartado una lesión de mayor gravedad. El esguince leve deja un periodo de baja estimado de aproximadamente dos semanas, pendiente en todo caso de la evolución del jugador y de nuevas valoraciones médicas.

Este plazo abre la puerta a que Queipo pueda reaparecer en el tramo final de la competición, con opciones de estar disponible para las dos últimas jornadas si se cumplen los tiempos previstos. De esta manera, el atacante podría estar a disposición para el partido en El Molinón ante el Almería y para la visita a Granada. En cualquier caso, el extremo no estará disponible para el próximo compromiso liguero en el estadio La Rosaleda ante el Málaga.

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Por otro lado, el club rojiblanco confía en que Juan Otero pueda estar a disposición para ese encuentro en Málaga, después de haber sido baja en la última cita ante el Ceuta. El delantero colombiano, que suma trece goles, es una pieza fundamental en los esquemas de Borja Jiménez y una referencia clara en ataque. Su ausencia ya se dejó notar ante el Ceuta, en un partido donde el equipo perdió empuje ofensivo y frescura.