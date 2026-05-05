La autocrítica de Borja Jiménez tras el fracaso de la temporada en el encuentro del Sporting con sus peñas: "Tengo un dolor muy grande"

Delante de un centenar de aficionados del Sporting, Cangas de Onís fue este martes el corazón del sportinguismo, y todo empezó en el restaurante Villa María. Allí, antes de comenzar la comida y durante unos veinte minutos de intervenciones, el primero en alzar la voz fue Borja Jiménez, que ejerció de portavoz del club en uno de los momentos más delicados de la temporada. Con el impacto aún reciente de la derrota del pasado domingo, 1-2 ante el Ceuta, la confirmación de que el play-off es ya imposible y un clima de decepción evidente, el técnico rojiblanco asumió el foco con un discurso de autocrítica directa y de reconstrucción emocional. “No ha sido un año tan bonito como esperábamos. Nos hemos quedado lejos del objetivo”, reconoció, recordando cómo el equipo llegó a verse con opciones tras alcanzar los cincuenta puntos a falta de ocho jornadas. “Tengo un dolor muy grande; creíamos que podíamos haber peleado hasta el final”.

En ese contexto, Jiménez trató de recomponer el vínculo con la grada: “Sois el motor del club, que nunca os digan lo contrario: el Sporting es y será siempre de su gente”. Y dejó un mensaje inmediato de responsabilidad: “Lo mínimo que podemos hacer es defender el escudo en estas cuatro jornadas”. Fue una intervención sin rodeos, en la que el entrenador asumió el golpe y dio la cara ante una afición tocada. El encuentro, organizado por la Peña Berna Pendas para reunir a las peñas más alejadas de Gijón y darles el valor que tienen, congregó a doce peñas —diez de Unipes y dos de la Federación de Peñas, Pleamar y Cornellana— en una jornada que superó el centenar de asistentes y contó con la presencia del alcalde, José Manuel González.

La jornada había comenzado previamente en la Confitería Peñalver, con un recibimiento al son de la gaita y una canción de Óscar Fernández que evocaba la historia del club. Allí, el propio Jiménez y Jonathan Dubasín fueron los más fotografiados y atendieron con cercanía a los aficionados. Ya en el restaurante Villa María, además del discurso del entrenador, también hubo espacio para los reconocimientos: Borja Jiménez y Jonathan Dubasín recibieron sendos galardones en forma de hórreo, símbolo del agradecimiento de las peñas. Ambos se mostraron muy amables durante el encuentro, aunque posteriormente tuvieron que ausentarse antes de la comida por un motivo personal.

Tras la intervención inicial del técnico, tomaron la palabra otros representantes del club. Joaquín Alonso incidió en la necesidad de remar juntos: “La unión es fundamental para conseguir objetivos. Tenemos que crecer todos juntos; vosotros, la Mareona, sois clave para ese crecimiento”.

Por su parte, David Guerra añadió en tono cercano: “He ido de Cangas a Cangas —bromeó—. No sé cuál es la mejor de las dos, pero da gusto venir a un sitio tan fantástico como este. A veces no somos conscientes del entorno en el que estamos en Asturias”. La jornada continuó con una comida larga y una sobremesa prolongada, en la que el ambiente distendido permitió reforzar el contacto directo entre club y afición.

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También hubo espacio para la reflexión desde las peñas. Gustavo Alonso apeló a la ambición futura: “Hay que aspirar al ascenso y construir una plantilla acorde para subir y consolidarse en Primera”. Y Noelia Grech subrayó el valor del encuentro: “Nos hace ilusión que los críos puedan ver a sus ídolos”