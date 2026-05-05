Mayo certifica la crisis del Sporting y medirá la brecha con la afición

Al Sporting le queda por delante un mes de mayo larguísimo, prácticamente interminable, con cuatro partidos, tres de ellos lejos de Gijón y en plazas exigentes por lo que se juegan los locales (Málaga, Zaragoza y, ya para rematar, Granada). En ese escenario, el cuarto proyecto deportivo de Orlegi Sports, ya fracasado, puede verse abocado a un desenlace muy duro. También puede ampliar las dudas razonables en los análisis internos en cuanto a la confección del siguiente equipo y sobre la fortaleza del entrenador, Borja Jiménez —que se está quedando muy solo—. Pero, sobre todo, puede aumentar una brecha social cada vez más evidente.

El Molinón presentó una de sus entradas más bajas ante el Ceuta, con 14.451 espectadores, una muestra de la desafección con el equipo y con el proyecto. En ese sentido, la derrota del pasado domingo (1-2), no solo ha enterrado las ya escasas opciones de play-off —con 11 puntos de distancia respecto al sexto clasificado—, en una pelea de la que nunca ha formado parte real el equipo asturiano más allá del discurso, sino que eleva el número de tropiezos a 16 partidos. Es decir, un 42% del total.

Una cifra que, a falta de cuatro encuentros, es la mayor de la era Orlegi. El primer proyecto del grupo mexicano en Gijón, que rozó el descenso a Primera RFEF, arrojó 14 derrotas. Este va dos más y aún resta un corto aunque exigente calendario.

Por eso, a falta de algo más de tres semanas para el cierre de la competición, el equipo se enfrenta a dos retos delicados. Por un lado, recuperar puestos en la tabla para mejorar los ingresos televisivos y corregir el desfase previsto —se estiman pérdidas de cuatro millones que obligarán a la propiedad a inyectar de nuevo dinero—. Por otro, evitar que la fractura social afecte a la campaña de abonados, clave en la inminente planificación deportiva.

La crisis por el día del club supuso un aviso para navegantes y la confirmación de que, en el entorno, la paciencia tiene límites. La afición ha hecho esfuerzos por estar a la altura de la institución año tras año y no ha recibido casi nada, más allá de encuentros donde se han defendido el proyecto y los esfuerzos que está haciendo la administración. Pero sin resultados en el campo. Ni cambios. La escucha a los entornos es digna de reconocer. Pero también hay cierta dificultad para entender cómo respira una ciudad muy emocional y singular como es Gijón, entregada a su equipo, con un gran arraigo. La percepción es que la propiedad muestra ahora esfuerzos reales por escuchar a su gente, aunque la situación ya está muy tensionada.

Pero a Orlegi le sigue costando girar con cierta agilidad cuando los vientos cambian. Y también manifiesta algunos problemas para comprender ciertos rasgos del fútbol español. En la organización se mantiene que el problema no es su modelo, sino que este se está aplicando mal. Por todo ello, este mes y, sobre todo, el próximo verano marcarán un antes y un después para la propiedad en su lucha por recuperar la confianza perdida y la gran ilusión que causó su llegada. Las inyecciones económicas –e incluso la reforma de Mareo con CVC– no se cuestionan, pero en este deporte manda el balón. Para lo bueno y para lo malo.

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Por todo ello, lo que se juega la entidad estas semanas es, a pesar de lo que pueda parecer, bastante relevante. Y también lo es para una plantilla a la que las lesiones —la última, la de Queipo— han desnudado demasiadas carencias. La propiedad está convencida de que el reto no pasa por un lavado de cara profundo del plantel, sino por dar continuidad al bloque: cimentar un proyecto manteniendo a los referentes (Otero, Dubasin y Gelabert) y al entrenador, Borja Jiménez, que cuenta con cartel en el mercado. El ejemplo del Racing es llamativo. Acertar empieza a ser extremadamente urgente.