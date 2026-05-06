La intrahistoria de la visita del Sporting de Gijón a Cangas de Onís: arroz con marisco, jabalí y una larga sobremesa

El segundo encuentro de peñas sportinguistas del Oriente fue algo así como un acto más cercano a una comida entre amigos, que a algo formal. Con bromas constantes, ambiente distendido y el Sporting como hilo conductor en cada mesa, la cita acercó a dirigentes como David Guerra, históricos como Joaquín Alonso y José Antonio Redondo, el entrenador, Borja Jiménez y el futbolista Jonathan Dubasin, al sportinguismo. La situación del equipo rojiblanco apenas dio para debate, porque ayer en Cangas de Onís el buen ambiente reinó durante toda la jornada. En total, hubo más de un centenar de seguidores del club rojiblanco y hasta doce peñas representadas de los dos grandes colectivos (Unipes y la Federación).

En el restaurante Villa María, en Cangas de Onís, una finca amplia y con distintos espacios, se desarrolló el epicentro de la segunda concentración de peñas de Oriente. En la parte inferior del recinto, antes de que todo arrancase de manera oficial, Borja Jiménez y Jonathan Dubasin probaron los entrantes del menú, compartiendo esos primeros minutos con cercanía, entre fotos, saludos y conversaciones distendidas. Ese fue su único contacto con la mesa. Porque poco después, antes de comenzar el acto y de recibir los galardones —los hórreos simbólicos—, ambos se disculparon y tuvieron que marcharse por motivos personales. La despedida de los peñistas con los dos grandes protagonistas del Sporting fue todo menos fría: aplausos, agradecimientos y varios "gracias por venir" acompañaron su salida, en una muestra de reconocimiento. "Se agradece que vengan en su día de descanso", reconocían los presentes. Borja y Dubasin no tuvieron prisa para abandonar el local y, de hecho, se detuvieron varios minutos para hacerse fotos con los hinchas.

A partir de ahí, el encuentro cambió de tono y se apoyó en lo esencial: la mesa. Arroz con marisco —gambas, andaricas, mejillones y calamares—, escalopines de jabalí rellenos de jamón y queso, con su salsa y crujiente. Para rematar, una tarta de queso casera que redondeó una comida pensada para quedarse. Y se quedaron muchos. Algunos alargaron el café hasta pasadas las 18 horas de la tarde.

Al frente del local hostelero, Titi Mori, propietario también de El Campanu y hermano del exentrenador del Sporting Atlético Dani Mori, lideraba un equipo que llevaba días preparando una comida para 115 comensales –aunque al final almorzaron cerca de un centenar de hinchas–. "Estamos acostumbrados, organizamos bodas", bromeaban los trabajadores desde sala, mientras el servicio avanzaba sin pausas.

En la mesa presidencial, David Guerra, Joaquín Alonso y José Antonio Redondo sostuvieron la representación del club rojiblanco, prolongando su presencia hasta cerca de las 17.30 horas. Entre ellos, bromas, anécdotas y un tono relajado que fue impregnando todo el comedor.

Porque en el resto de mesas el ambiente era similar. Conversaciones sobre el Sporting, sobre su situación actual, sobre lo que ha sido la temporada y lo que vendrá. Sin discursos, sin tensión, más bien en ese formato de charla larga que mezcla análisis y sentimiento.

También hubo espacio para el humor. El alcalde, José Manuel González, fue protagonista involuntario de una de las bromas del día cuando desde las mesas se escuchó aquello de "¡el alcalde es del Oviedo!", provocando el jaleo general en un ambiente distendido y bromista. La respuesta de Guerra, rápida y en tono cómplice — "de eso ya no digo nada"—, terminó de redondear una escena que reflejó el ambiente desenfadado del encuentro.

La jornada había comenzado horas antes en la Confitería Peñalver, con gaita, fotos y una canción interpretada por Óscar Fernández que recorría y recordaba la historia del Sporting, conectando generaciones y reforzando ese poso sentimental que acompañó todo el día.

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La sobremesa se alargó sin prisa, hasta convertirse casi en el acto principal. Y en ese ambiente distendido llegó el cierre más reconocible: el himno del Sporting cantado por los presentes, seguido incluso por la celebración improvisada de un cumpleaños entre los presentes, con los peñistas sumándose al "feliz cumpleaños" en medio de risas y brindis.