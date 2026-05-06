Pablo Pérez, miembro del Sporting de los guajes, anuncia su retirada a los 32 años

El futbolista gijonés Pablo Pérez ha anunciado su retirada del fútbol profesional a los 32 años, poniendo fin a una trayectoria muy destacada y muy ligada al Real Sporting de Gijón. Formado en el Colegio Inmaculada, desde donde dio el salto en juveniles a Mareo, el gijonés fue uno de los jugadores importantes del recordado Sporting de los guajes, dirigido por Abelardo Fernández, que logró el ascenso a Primera División en la temporada 2014-2015. En aquel equipo, Pablo Pérez tuvo un papel destacado dentro de un grupo que marcó una etapa por su identidad de cantera. A lo largo de su carrera en el Sporting, Pablo Pérez disputó 190 partidos oficiales, consolidándose como un futbolista muy valorado por su compromiso, esfuerzo y vinculación con el club. Su figura dejó huella entre la afición rojiblanca, no solo por su rendimiento, sino también por su sentimiento de pertenencia. El gijonés puso fin a su etapa en el Sporting en el verano de 2022, en una salida en la que dejó una profunda huella por su trayectoria y su identificación con el club. Posteriormente continuó su carrera en el fútbol español en clubes como el Alcorcón o el Rayo Majadahonda, tras un paso por la India, siendo el Unión Popular de Langreo su último destino. En el conjunto langreano ha competido durante la presente temporada, antes de tomar la decisión de colgar las botas, cerrando así una carrera marcada por el esfuerzo.