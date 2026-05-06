Pablo Pérez, miembro del Sporting de los guajes, anuncia su retirada a los 32 años
El futbolista gijonés Pablo Pérez ha anunciado su retirada del fútbol profesional a los 32 años, poniendo fin a una trayectoria muy destacada y muy ligada al Real Sporting de Gijón. Formado en el Colegio Inmaculada, desde donde dio el salto en juveniles a Mareo, el gijonés fue uno de los jugadores importantes del recordado Sporting de los guajes, dirigido por Abelardo Fernández, que logró el ascenso a Primera División en la temporada 2014-2015. En aquel equipo, Pablo Pérez tuvo un papel destacado dentro de un grupo que marcó una etapa por su identidad de cantera. A lo largo de su carrera en el Sporting, Pablo Pérez disputó 190 partidos oficiales, consolidándose como un futbolista muy valorado por su compromiso, esfuerzo y vinculación con el club. Su figura dejó huella entre la afición rojiblanca, no solo por su rendimiento, sino también por su sentimiento de pertenencia. El gijonés puso fin a su etapa en el Sporting en el verano de 2022, en una salida en la que dejó una profunda huella por su trayectoria y su identificación con el club. Posteriormente continuó su carrera en el fútbol español en clubes como el Alcorcón o el Rayo Majadahonda, tras un paso por la India, siendo el Unión Popular de Langreo su último destino. En el conjunto langreano ha competido durante la presente temporada, antes de tomar la decisión de colgar las botas, cerrando así una carrera marcada por el esfuerzo.
Suscríbete para seguir leyendo
- El director de la DGT emite un comunicado que aclara el punto y final a la baliza v-16 tras la enmienda a la proposición de ley en el Congreso: 'Es bueno hacer una reflexión
- Adiós a la baliza v-16: la enmienda por la que su uso es 'opcional' y 'vuelta a los triángulos' y 'chalecos
- Fallece un trabajador en una torre de alta tensión junto al túnel del Padrún: retenciones en la autopista
- Mañana se esperan colas kilométricas en Lidl para conseguir el juego de cortinas que impiden la entrada de luz y ruido para un sueño más reparador: disponibles por 14,99 euros
- Motín 'salvaje' en un centro de menores de Oviedo: 'Cualquier día va a pasar algo muy grave
- Asturias se refuerza como Paraíso Natural: la región gana dos banderas azules y suben a 16 las playas que lucirán el distintivo de calidad ambiental
- Mañana se esperan colas kilométricas en Action para conseguir la lámpara inalámbrica XXL de jardín más barata del mercado: por solo 39,95 euros y perfecta para la terraza
- Multado con 200 euros por circular a la velocidad adecuada, llevar la baliza v-16, pero encender molestar con el líquido parabrisas: la Guardia Civil extrema la vigilancia