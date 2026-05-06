Así será el campus internacional de Mareo: 2.600 euros, tecnificación, surf y el acuerdo con Coppermine

Así será el nuevo programa internacional que el Real Sporting de Gijón estrenará este verano en Mareo junto a Coppermine, una de las organizaciones de deporte juvenil más importantes de Maryland y que será el nuevo socio estratégico de Orlegi Sports. Bajo el nombre de ‘RSG Elite Soccer Xperience’, la iniciativa estará dirigida a futbolistas de entre 14 y 17 años y tendrá un coste de 2.900 dólares por participante -2.468 euros-. El paquete incluye alojamiento durante una semana en la residencia principal de Mareo, manutención completa, equipación oficial del Sporting de Gijón, acceso a gimnasio y zonas de recuperación, entrenamientos específicos, actividades complementarias y diploma acreditativo de la academia internacional rojiblanca. El campus se desarrollará en dos turnos diferenciados: uno masculino, del 22 al 28 de junio, y otro femenino, del 29 de junio al 5 de julio. El contenido deportivo estará enfocado a la tecnificación individual, con sesiones tácticas y técnicas, trabajo por posiciones -incluidos los porteros- y análisis personalizados de rendimiento mediante informes en vídeo realizados por los entrenadores del programa. Los participantes trabajarán además en las instalaciones de ciencias del deporte y recuperación que utiliza habitualmente la cantera del Sporting.

La puesta en marcha de esta experiencia forma parte de la estrategia de expansión internacional impulsada por Orlegi Sports y está considerada internamente como una de las vías llamadas a generar nuevos ingresos para el club rojiblanco tras fracasar otros proyectos financieros que no estaban vinculados al balón, como el proyecto Asturias 2030 para llevar el Mundial a El Molinón. El grupo mexicano contempla unas pérdidas cercanas a los cuatro millones de euros en el Sporting durante el presente ejercicio y entiende este tipo de proyectos internacionales como una palanca económica importante dentro del crecimiento previsto alrededor de Mareo y para potenciar el proyecto deportivo del Sporting. Alejandro Irarragorri, presidente del Consejo de Administración de Orlegi Sports, ha estado directamente involucrado en el desarrollo del acuerdo con Coppermine y en la construcción del proyecto junto al área internacional de la entidad rojiblanca.

La alianza entre ambas partes no se limita únicamente al campus. Algunos de los futbolistas que lleguen a Mareo a través de la colaboración con Coppermine apuntan a incorporarse al ahora nominado Sporting C, equipo que tendrá un papel relevante dentro del área internacional diseñada por Orlegi y que dejará de formar parte de la estructura deportiva. Este equipo, que podría mantener el nombre, será dirigido por Felipe Vega-Arango, quien era director de Mareo hasta hace solo unos meses.

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Más actividades

Además de los entrenamientos, el programa incluirá diferentes actividades fuera del campo, entre ellas jornadas en el Grupo Covadonga, surf junto a Siroko, descenso del Río Sella y visitas culturales por Gijón. La clausura se celebrará en El Molinón con presencia de las familias y entrega de certificados oficiales. La nueva experiencia presenta diferencias importantes respecto al tradicional Campus de Mareo. Mientras el campus convencional maneja precios de entre 599 y 659 euros -o 1.334 dólares en el caso de jugadores internacionales con alojamiento-, la ‘RSG Elite Soccer Xperience’ apuesta por un formato más reducido, exclusivo y personalizado, con Estados Unidos como principal mercado objetivo.