Andrés Ferrari habla sobre su futuro: "Me gustaría seguir en el Sporting, pero no depende de mí"
«Todavía no he sabido nada sobre contactos», afirma el delantero
«Me gustaría seguir en el Sporting de Gijón, pero no depende de mí». Andrés Ferrari habló sobre su futuro tras la visita del club rojiblanco a la residencia de mayores Colisée Plaza Real, en una comparecencia en la que el delantero uruguayo dejó clara su intención de continuar vinculado a la entidad gijonesa más allá de esta temporada. El atacante, cedido por el Sint-Truidense belga, reconoció que todavía no ha recibido noticias sobre posibles conversaciones entre ambos clubes para negociar su continuidad. «Todavía no he sabido nada sobre el contacto con el club», explicó el delantero rojiblanco, que se ha ganado el cariño de la afición en apenas unos meses en Gijón.
Ferrari también habló sobre la grave lesión sufrida ante el Castellón, cuando marcó en El Molinón el que acabó siendo su último gol del curso. El uruguayo explicó que la recuperación marcha según lo previsto y calculó que todavía le queda «entre un mes y medio y dos meses» para volver a entrenarse con normalidad, unos plazos que le permitirían estar disponible para el inicio de la próxima pretemporada. Pese a la gravedad de la lesión, Ferrari quiso quedarse con el lado positivo de aquella acción. «Dentro de todo lo malo, me lesioné haciendo un gol con la camiseta del Sporting y en El Molinón. Me quedo con eso», señaló el atacante.
El delantero también valoró la visita realizada junto al club rojiblanco al centro de mayores gijonés. «Ha sido todo muy lindo. Me pone contento venir y ser una alegría para la gente», comentó Ferrari durante el acto. Además, el atacante insistió en el vínculo que ha generado con la ciudad y con el sportinguismo desde su llegada. «Me siento como en casa. Cuando salgo a la calle me paran y me dicen cosas muy lindas», afirmó el delantero uruguayo. Ferrari agradeció además el respaldo recibido durante toda la temporada y aseguró sentirse plenamente identificado con el club gijonés. «Nosotros somos los que damos la cara en la cancha y estoy agradecido por el cariño de la gente», apuntó el futbolista rojiblanco. m
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