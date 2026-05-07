El Grupo Orlegi releva a Juan Luna de sus funciones en Mareo: las claves del cambio que se proyecta para el campus de Mareo

El Grupo Orlegi continúa dando pasos en la reestructuración de Mareo y uno de los cambios que se producirán este verano afecta a Juan Luna, hasta ahora coordinador de la Escuela de Fútbol de Mareo y director del Campus de verano del Real Sporting de Gijón. Este –el de este mismo verano– apunta a ser el último Campus que lidera y, a la vez, ya no ejercerá funciones como coordinador de la Escuela. Israel Villaseñor mantuvo hace unos días un encuentro con Luna en el que se le trasladó la decisión de relevarle de las funciones de coordinación dentro de la estructura de cantera y también le trasladó la necesidad de un cambio en la dirección del Campus de Mareo, donde se busca a un perfil que pueda tener máxima disponibilidad. El club, además, le transmitió su agradecimiento por el trabajo desarrollado durante más de dos décadas en Mareo y por su implicación dentro de la Escuela de Fútbol rojiblanca. Los directivos tienen confianza y valoran el trabajo de Luna, uno de los últimos técnicos que aguantaron el cambio de propiedad y que ha continuado trabajando para la entidad durante estos cuatro años de gobierno con Orlegi Sports. El asunto está en que su trabajo como docente es incompatible con la exigencia que en la propiedad entienden se le debe pedir a quien le releve como director del campus de Mareo, un proyecto clave para la gerencia. Más ahora, con la enorme apuesta que ha hecho el Grupo con la academia Coppermine.

Luna mantendrá, al menos de momento, la dirección del Campus de verano, aunque todo apunta a que la presente edición será la última bajo su responsabilidad. La intención del Sporting pasa por acometer también cambios en esta parcela dentro de la nueva hoja de ruta diseñada por Orlegi. La entidad gijonesa considera estratégica toda el área vinculada a los campus y trabaja en un modelo mucho más enfocado al crecimiento de esta actividad como vía de negocio y expansión. En ese contexto gana peso el proyecto desarrollado junto a Coppermine, con el que el club busca potenciar la organización de campus, experiencias formativas y programas ligados a la metodología de Mareo tanto en España como en el extranjero.

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Dentro de ese nuevo escenario, el Sporting considera prioritario incorporar un perfil que pueda dedicar el cien por cien de su tiempo. Luna compagina actualmente sus responsabilidades en el club con su trabajo como docente, una circunstancia que el Sporting entiende incompatible con el nivel de dedicación que pretende exigir a futuro en este departamento. Vinculado a Mareo desde 2002, Luna asumió en 2012 la dirección del Campus de verano y posteriormente pasó a ejercer también como coordinador de la Escuela de Fútbol.