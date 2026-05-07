José Riestra blinda a los tres tenores: las reuniones con Gelabert, Duba y Otero y los planes para el verano

El Sporting de Gijón ha marcado una línea roja de cara al próximo mercado de verano: mantener a sus grandes referentes ofensivos: Jonathan Dubasin, César Gelabert y Juan Otero. José Riestra, presidente ejecutivo del club, trasladó recientemente a los tres atacantes que son claves para el futuro proyecto deportivo. Según ha podido saber LA NUEVA ESPAÑA, Riestra mantuvo encuentros individuales con Dubasin, Gelabert y Otero para comunicarles que el Sporting cuenta plenamente con ellos para la próxima temporada, que no están en venta y que la intención del club pasa por construir un proyecto ambicioso alrededor de su continuidad. El mensaje fue directo: el Sporting quiere crecer desde una base sólida y considera a los tres jugadores piezas estratégicas para el futuro inmediato. "No hay ningún jugador en venta; los proyectos exitosos se basan en continuidad", afirmó recientemente Riestra en una entrevista concedida a LA NUEVA ESPAÑA. Una declaración que encaja con la hoja de ruta diseñada por la entidad rojiblanca para un verano considerado decisivo dentro del grupo Orlegi.

La importancia de los tres futbolistas queda reflejada también en los números. Dubasin suma 15 goles, Otero 13 y Gelabert 8. Entre los tres han firmado 36 de los 52 tantos anotados por el Sporting esta temporada, es decir, cerca del 69,2 % de la producción ofensiva del equipo. Un peso determinante que explica la voluntad del club de evitar una desmantelación del bloque principal. Los tres jugadores tienen mercado y son futbolistas cotizados dentro de la categoría, pero en Mareo el escenario que se maneja a día de hoy es claro: salvo una oferta extraordinaria, muy por encima de las previsiones iniciales del club, no habrá ventas dolorosas este verano. Todo ello pese a un contexto económico delicado. El Sporting prevé cerrar el ejercicio con unas pérdidas cercanas a los cuatro millones de euros. Sin embargo, la intención del grupo Orlegi pasa por realizar una nueva ampliación de capital y redoblar la apuesta por el proyecto gijonés tras la venta del Atlas. Dentro del club se interpreta que el foco inversor del grupo estará este verano en Gijón, en un intento de relanzar una iniciativa deportiva que acumula cuatro temporadas consecutivas sin cumplir las expectativas.

La planificación deportiva ya está en marcha. Además de la continuidad de Dubasin, Gelabert y Otero, el Sporting trabaja con Borja Jiménez como líder del nuevo proyecto desde el banquillo. En la estructura deportiva, Gerardo García mantiene un papel relevante pese a estar ahora menos expuesto públicamente. El que fuera director de gestión deportiva conserva autonomía para poner sobre la mesa perfiles de futbolistas interesantes para el club rojiblanco como responsable del área de scouting. Es García quien sigue teniendo peso en la elección de jugadores y quien gobierna ese primer filtro estratégico dentro de la confección de la plantilla.

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La hoja de ruta deportiva contempla incorporar un portero joven, un lateral derecho, un lateral izquierdo, dos centrales, dos extremos, dos mediocentros y dos delanteros, aunque todo dependerá finalmente del encaje económico y de las oportunidades de mercado. En el eje defensivo, además, el club rojiblanco quiere seguir contando con el joven zaguero Andrés Cuenca. El central andaluz apunta inicialmente a comenzar la pretemporada con el Como, aunque la intención del jugador sería continuar en Gijón y el Sporting mantiene abierta la puerta a una nueva cesión. En ataque, otro de los nombres que el Sporting desea mantener es el de Andrés Ferrari. El club rojiblanco quiere seguir contando con el delantero uruguayo, aunque su continuidad dependerá de la negociación que pueda mantenerse con el Sint-Truiden belga, propietario de sus derechos.