El momentazo entre Abelardo y Luis Enrique tras la clasificación del PSG a la final de la Champions "¡Saludos al Pitusin!"

Luis Enrique protagonizó una de las imágenes más comentadas de la noche tras la clasificación del PSG para la final de la Champions League. El técnico gijonés saludó en directo a Abelardo Fernández, íntimo amigo de la infancia, después del empate del conjunto parisino (1-1) en el campo del Bayern de Múnich, un resultado que permitió al equipo francés meterse de nuevo, por segundo año consecutivo, en la gran final continental. La escena se produjo en plena entrevista posterior al encuentro. Luis Enrique atendía eufórico a la periodista Mónica Marchante en Movistar+ cuando, de repente, quiso tener un guiño con uno de los integrantes del plató de expertos. Allí se encontraba Abelardo Fernández analizando el partido y valorando la clasificación del PSG.

El entrenador gijonés no dudó en lanzar un saludo muy especial hacia su amigo. “Saludos al Pitusín”, dijo Luis Enrique mirando a cámara, en referencia al apodo con el que se conoce desde hace años a Abelardo. El exentrenador del Sporting devolvió rápidamente el saludo entre sonrisas desde el plató.

Fue un momento espontáneo, cercano y que rápidamente empezó a circular por redes sociales. Un saludo de gijonés a gijonés, de sportinguista a sportinguista y, sobre todo, de amigo a amigo. La complicidad entre ambos volvió a quedar reflejada ante miles de espectadores en una noche grande para el PSG.Además de dirigirse a Abelardo, Luis Enrique también tuvo palabras para Rafa Alkorta, otro de los comentaristas presentes en el análisis del encuentro en Movistar+.

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La imagen no tardó en viralizarse y muchos aficionados destacaron la naturalidad del momento, especialmente por producirse apenas unos minutos después de un partido de máxima tensión y con el pase a la final de la Champions en juego. Durante el análisis posterior, Abelardo reconoció que ve “un poco favorito” al PSG en la final frente al Arsenal, destacando el crecimiento competitivo del equipo parisino desde la llegada de Luis Enrique al banquillo