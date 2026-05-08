La afición del Sporting, "perdida" con la salida de Borja Jiménez: “No hay proyecto”

“¿Pero lo han echado?”. Esa fue la reacción inmediata de muchos gijoneses, ni siquiera solo rojiblancos, simplemente gijoneses, al conocer, a las 10.30 de la mañana, el comunicado del Sporting en el que anunciaba que Borja Jiménez no continuará como entrenador la próxima temporada.

“Andaba con el móvil mirando si ya se habilitaba la compra de entradas para Zaragoza y me llegó la notificación con la noticia. Pensé que era una ‘fake news’, porque hoy en día puede pasar”, comentaba Xuacu Rodríguez, presidente de la Peña Sentimiento Rojiblanco. La noticia le sorprendió en La Regence, cafetería y sede de la peña. “Justo me llegó el aviso y estaba aquí Eloy Olaya. No se lo esperaba para nada; se fue para casa flipando”, añadía.

Xuacu Rodríguez y Javi Otero, esta mañana en La Regence / María Rendueles

La palabra “proyecto” resonaba en casi todas las conversaciones. “Hablas de un proyecto, traes a un entrenador, lo despides y vuelves a empezar con otro… así no se puede ir a ningún sitio”, lamentaba Javi Otero, también sportinguista y presente en La Regence.

“Es un desastre. No se le da continuidad al proyecto. Yo, sinceramente, estoy perdido con el Sporting, y ya no hablemos del fútbol base”, afirmaba Dennis Díaz, exjugador rojiblanco y actual portero del Marino de Luanco.

Otros encontraban paralelismos con el eterno rival. “Parecemos el Oviedo con Paunovic. Lo echan cuando, en mi opinión, Borja no lo estaba haciendo mal. Hay que dar algo de confianza y continuidad a los proyectos”, apuntaba Claudia Junquera.

Puestos a soñar, o simplemente a mantener un hilo de esperanza, algunos ya lanzaban nombres propios. “Qué casualidad que ahora Marcelino se vaya del Villarreal…”, comentaba un aficionado. Pedro García, en los bajos de El Molinón, bromeaba: “Ahora, mínimo, Marcelino”. Aunque otros tenían claro el desenlace: “Traerán a uno de los suyos”, apuntaba Pablo Fernández.

Pablo Fernández, aficionado del Sporting / María Rendueles

Con el paso de las horas, el sentimiento de sorpresa y frustración seguía creciendo. Algunos incluso dudaban de que la decisión hubiese sido exclusivamente del club. “Igual es Borja quien decide irse y no el Sporting quien lo echa. Seguramente no le dejan fichar lo que quiere o algo así”, reflexionaba Pablo Fernández. “A lo mejor no le dan un equipo en condiciones para el año que viene”, añadía Javi Otero.

La afición del Sporting, entre la incertidumbre y el desconcierto

Y mientras la incertidumbre se instalaba entre la afición, una preocupación sobrevolaba el ambiente antes del viaje a Málaga: “Nos vamos hoy para allí con este percal. ¿A quién van a hacer caso los jugadores en el partido? Y encima sin jugarnos nada”.

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La sensación general era de frustración, preocupación y desconcierto por “no saber qué se trae entre manos esta directiva”, resumía Asunción Moreno desde el Paseo de la Playa.